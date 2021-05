Oggi è un altro giorno, la puntata del 5 maggio: tutti gli ospiti di Serena Bortone

05 maggio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni, dal luned' al venerdì, dalle 14 in poi. Sono stati annunciati gli ospiti della puntata che andrà in onda mercoledì 5 maggio 2021. Si tratta di Beppe Carletti, fondatore e leader dello storico gruppo musicale dei Nomadi.

Beppe Carletti, sessant'anni di Nomadi: "Morire in concerto? Mi va bene"

Beppe Carletti, tastierista dei Nomadi, è anche il cofondatore della band insieme allo storico paroliere Augusto Daolio. Originario di Modena, 74 anni, il musicista parlerà dell'ultimo disco - il trentaseiesimo dello storico gruppo - dal titolo "Solo esseri umani" che ha debuttato al primo posto di iTunes e nella Top 5 della classifica Fimi. "Siamo artigiani, ma nelle nostre canzoni e nei nostri concerti mettiamo tutto l'impegno che possiamo metterci" ha detto recentemente Carletti.

Augusto Daolio, chi era il cantante dei Nomadi e come è morto

Come tutti i giorni la conduttrice Serena Bortone sarà affiancata da alcuni amici del programma che animeranno insieme a lei il pomeriggio dei telespettatori che sceglieranno Rai1. I cosiddetti affetti stabili. Per la puntata di mercoledì 5 maggio sono stati scelti Memo Remigi, che sarà protagonista con il suo pianoforte, Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità che dispenserà le sue pillole di sapere, Jessica Morlacci e Gigliola Cinquetti, storica cantante. Il format di Oggi è un altro giorno si conferma di successo tanto che la Rai ha deciso di proseguire la programmazione fino a giugno. Anche ieri, martedì 3 maggio, il programma ha fatto segnare un ottimo risultato e pure migliore di quello del giorno precedente: 1.774.000 spettatori con 13.8% share.

Chi l'ha visto? su Rai3, la condanna della famiglia Ciontoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.