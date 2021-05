Temptation Island, Filippo Bisciglia confermato. Le novità: torna la versione solo nip

05 maggio 2021 a

a

a

I fan di Temptation Island possono stare tranquilli: anche quest'estate potranno tornare a osservare tradimenti, liti furiose e intrecci degni delle migliori soap opera. Stando alle anticipazioni, il reality delle tentazioni ci riserverà molte novità rispetto all’ultima edizione, mentre si diradano i gossip che vorrebbero Filippo Bisciglia lontano dalle bianche spiagge della Sardegna. Il conduttore storico infatti è stato confermato e cosi le voci che lo volevano interessato ad altri progetti si sono rivelate prive di consistenza.

Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser da record: ma la rivelazione hot imbarazza Cecilia

Secondo Dagospia "il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie nip alle prese con il loro viaggio nei sentimenti". Sarebbe invece "in bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”. Effettivamente l’edizione vip ha registrato dati di share molto meno alti. Ma non è escluso che, se i fan lo chiederanno a gran voce, la redazione possa rivedere la sua idea e affidare alla presentatrice il timone di un’edizione mista di coppie Nip e Vip.

Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi sfotte Gilles Rocca: "Sembra una telenovela cilena" | Video

A suffragare l'indiscrezione della versione vip di settembre a forte rischio anche l'acquisto, da parte di Mediaset, di un nuovo format: Power Couple. Il reality - una via di mezzo tra Grande Fratello e Temptation Island - vede alcune coppie vip che vivono sotto lo stesso tetto affrontare insieme delle sfide, alcune anche estreme, che metteranno alla prova il rapporto. Ogni settimana poi viene eliminata una coppia sino a quando ne rimarrà solo una con che vincere un premio in denaro. Anche top secret il nome del conduttore italiano per questo nuovo format ma probabile che Mediaset voglia puntare su chi già conosce le dinamiche dei reality.

Chi l'ha visto? su Rai3, la condanna della famiglia Ciontoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.