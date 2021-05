Bruce Lee, quando il Piccolo Drago faceva paura a tutti

04 maggio 2021 a

Stasera in tv, martedì 4 maggio, Rai 4 dedicherà una puntata speciale di Wonderland a Bruce Lee: L'ombra del Piccolo Drago. Inizio in seconda serata alle 23.25 per un programma che sarà punto di riferimento per gli appassionati di arti marziali e di un atleta-attore protagonista fino al 1973, quando morì all'età di 33 anni, ucciso da un edema cerebrale. Senza quel malore oggi avrebbe spento 81 candeline. La sagoma saltellante del “piccolo drago” e il suo inconfondibile kiai, che anticipa il calcio fatale, sono rimasti nella storia e quel ragazzo nato a San Francisco, di origini cinesi, è diventato con una manciata di film un’icona indiscussa e indimenticabile del cinema, nonché nuovo punto di partenza per le arti marziali sul grande schermo. Wonderland omaggia il grande Bruce Lee con una puntata speciale che anticiperà la parte del ciclo Missione Oriente, dedicato proprio al suo cinema, con i tre film dell’attore prodotti a Hong Kong, proposti ogni venerdì in prima serata a partire dal 7 maggio.

Allievo del leggendario maestro di wing chun Yip Man e fondatore dell’arte marziale jeet kune do, Bruce Lee ha frequentato i set cinematografici fin da bambino, introdotto nel mondo dello spettacolo dal padre, attore e cantante, nonostante la sua passione fossero sempre state le arti marziali. Come spiega un dettagliato comunicato stampa della Rai per presentare la serata, "fu proprio grazie alle sue capacità fisiche che iniziò a lavorare a Hollywood in ruoli di comprimario sia in tv (la serie Il Calabrone Verde) che al cinema (L’investigatore Marlowe), ma fu grazie all’industria cinematografica di Hong Kong che il suo talento raggiunse l’apice interpretando il ruolo del protagonista nella trilogia di Chen: “Il furore della Cina colpisce ancora” (1971), “Dalla Cina con furore” (1972) e “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” (1972), del quale curò anche sceneggiatura e regia. “I 3 dell’Operazione Drago” (1973), prodotto negli Stati Uniti e distribuito con enorme successo da Warner Bros., sarà invece la consacrazione di Bruce Lee nell’olimpo delle grandi star d’azione internazionali, ma il film uscirà postumo, dopo neanche un mese dalla morte dell’attore".

E la Rai spiega che per approfondire l’argomento, Wonderland ha interpellato Roger Garcia, uno dei massimi esperti mondiali di cinema di arti marziali, consulente del Far East Film Festival di Udine ed ex direttore dell’Hong Kong International Film Festival e dell’Asian Film Awards Academy. Altro ospite della puntata sarà il maestro Giacomo De Angelis, autore del libro Le arti marziali tradizionali cinesi in epoca moderna. Ignoranza e decadimento. Infine, Wonderland ha chiesto a Nanni Cobretti, fondatore de I 400 calci, rivista del cinema da combattimento, di stilare una classifica dei più grandi eredi di Bruce Lee. Una serata che si annuncia davvero molto particolare e che riporta al centro dell'attenzione un atleta e attore che in passato ha fatto sognare milioni e milioni di persone e che è rimasto un punto di riferimento dei film di arti marziali. Da stasera, martedì 4 maggio, torna l'occasione per ammirarlo di nuovo.

