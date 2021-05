Wanda Nara, il body fatica a contenere il seno: il suo allenamento fa impazzire il web

04 maggio 2021 a

Una Wanda Nara sempre più esplosiva sui social. L'argentina moglie del calciatore Mauro Icardi ha pubblicato un'altra raffica di foto mentre si allena in palestra per rimanere in forma. La sensuale showgirl ha infatti mostrato ai suoi followers - su Instagram sono ormai quasi 8 milioni - come si usano gli elastici.per gli esercizi in casa. Il suo workout da Parigi è da capogiro. Wanda ha pubblicato brevi filmati sulle stories e alcune foto sul proprio profilo: gli scatti hanno strappato oltre 300mila like in pochissime ore.

La sensuale argentina dunque ha pubblicato l'intero allenamento e soprattutto il suo bollente outfit: il body grigio attillato a fatica contiene il seno, sguardo dritto verso l'obiettivo e pioggia di like. La vita parigina di Wanda si divide tra gli allenamenti per la forma fisica, famiglia e Icardi di cui è il procuratore. E chissà che l'estate in arrivo non possa essere anche quella del ritorno in Italia dopo il biennio francese. Icardi, nelle due stagioni al Psg ha segnato 32 gol in 57 partite, con un ruolo da protagonista la prima stagione mentre in questa stagione ha avuto meno spazio. Ecco perché potrebbe lasciare il club francese. In Italia la Juventus lo tiene sempre d'occhio. In Serie A ha dimostrato negli anni trascorsi alla Sampdoria prima e all'Inter dopo, di essere un attaccante determinante come dimostra il suo score di 122 reti in 211 gare.

Wanda a Mauro hanno comunque sempre una residenza a Milano e spesso festeggiano alcune festività e ricorrenze della loro famiglia proprio nel loro appartamento italiano. E chissà che anche la bionda argentina non possa tornare protagonista nella tv: le sue ospitate a Tiki Taka hanno fatto scuola e soprattutto audience generando numerose polemiche e probabilmente anche lo stesso addio di Icardi all'Inter e al calcio italiano.

