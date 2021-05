Stasera in tv, 4 maggio, Il commissario Montalbano su Rai1: trama e anticipazioni

04 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 4 maggio 2021, un altro appuntamento con Il commissario Montalbano che torna su Rai1, a partire dalle ore 21,25 con la replica di uno dei gialli storici. Interpretato da Luca Zingaretti, campione d’ascolti da oltre 20 anni, il personaggio, creato dalla penna di Andrea Camilleri e reso impeccabile, nella sua trasposizione televisiva, dalla direzione del suo storico regista Albero Sironi, è protagonista nell'episodio intitolato "L'altro capo del filo".

A Fuori dal coro il caso Ciro Grillo e l'uccisione dei rapinatori per legittima difesa

La trama: un terribile delitto si abbatte su Vigata. Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile, ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

DiMartedì, il virus ancora al centro della puntata di Giovanni Floris



Affiancano Luca Zingaretti l’affiatatissimo gruppo di attori che ha reso negli anni “Montalbano” un vero e proprio mito, con in testa Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dello squinternato Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano. Tutti alle prese, a vario titolo, con le dinamiche complicate e sempre serrate delle indagini in commissariato e quelle della vita privata, difficili da tenere al riparo dalle brutte situazioni nell’assolata e piccola Vigàta. Per compiere il percorso tracciato dallo stesso Camilleri – il primo, come ricorda il produttore, ad aver voluto una chiusura per il suo personaggio, tanto da scrivere un’opera conclusiva rimasta in cassaforte per anni – c'è la volontà di continuare con nuovi episodi ma con calma e dopo il Covid. Senza più il supporto in scrittura di Camilleri, senza più il regista Sironi, senza una colonna come lo scenografo Ricceri “c’è bisogno di ripensare tutto con calma“.

Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi sfotte Gilles Rocca: "Sembra una telenovela cilena" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.