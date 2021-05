Oroscopo del Corriere di mercoledì 5 maggio 2021: le previsioni segno per segno

05 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 5 maggio 2021, qui di seguito le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Nei momenti di indecisione, conviene mantenere la calma e non agire d’istinto. Circondatevi di persone che vi mettano di buonumore.

TORO

Non riuscite mai a godere della vostra felicità. Appena raggiunto un obiettivo, la vostra mente pensa a qualcos’altro da conquistare.

Oroscopo Corriere, previsioni segno per segno di domenica 2 maggio 2021



GEMELLI

Prendere decisioni difficili quando ogni situazione è confusa non è affatto facile. Prendetevi del tempo e cercate di fare più chiarezza.

CANCRO

Avete un fascino difficile da non notare, specialmente quando cercate di essere simpatici. Avete conquistato il cuore di una persona...

LEONE

La gelosia, in amore, non porta a nulla di buono. Dovete imparare ad avere più fiducia nel partner, o presto vi ritroverete a essere soli.

VERGINE

Con il vostro intuito siete sempre un passo avanti agli altri e riuscite a risolvere un problema ancora prima che manifesti i suoi effetti.

BILANCIA

La maturità che vi caratterizza vi permetterà di affrontare anche le peggiori delusioni traendone sempre un insegnamento costruttivo.

SCORPIONE

Una volta che vi fate un’idea siete irremovibili. Siate più aperti a considerare che non sempre la realtà corrisponde alla percezione.

Oroscopo Corriere, previsioni segni lunedì 3 maggio 2021



SAGITTARIO

Non fatevi sopraffare dalle insicurezze. è normale non sentirsi all’altezza in molte situazioni, ma possedete doti da scoprire e valorizzare.

CAPRICORNO

Avete bisogno di staccare la mente da tutto per riflettere sui vostri obiettivi. Spegnete il telefono e concentratevi su voi stessi.

ACQUARIO

Vi sentite pieni di energia e pronti a una giornata esaltante. Lo spirito giusto per cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno.

PESCI

Da troppo tempo ci sono delle cose che vorreste dire alla vostra dolce metà. Basta temporeggiare, è arrivato il momento di farlo.

L'Oroscopo del Corriere, le previsioni per martedì 4 maggio segno per segno





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.