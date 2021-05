DiMartedì, il virus ancora al centro della puntata di Giovanni Floris

04 maggio 2021 a

Stasera in tv, martedì 4 maggio 2021, come al solito La7 ospita l'ennesima puntata di diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris con numerosi ed autorevoli ospiti. Inizio del programma alle ore 21.15, il sipario si alza per la 31esima volta su uno dei programmi più guardati e più amati dell'emittente, subito dopo Otto e Mezzo. Nello spot è lo stesso Floris ad annunciare di cosa si occuperà questa sera la sua trasmissione: "La pandemia, la politica, l'economica, la società, le interviste, i confronti, le inchieste". Ennesima puntata intensa e focalizzata in particolare sull'attualità.

Ovviamente a partire dal Covid, virus che ormai da quindici mesi tiene prigioniero più di mezzo mondo. A che punto è la situazione in Italia? La campagna vaccinale continuerà a crescere? Quanto e perché sono pericolose le varianti? Ovviamente si parlerà anche dei problemi economici e sociali che sono causati dal virus. Giovanni Floris come sempre farà il punto tirando in ballo gli esperti dei vari settori e leggendo i sondaggi, anche per capire come la pensano gli italiani e se ci sono ripercussioni dal punto di vista politico.

Naturalmente non si parlerà soltanto di Covid. Al centro dell'attenzione anche il caso Fedez. Le dichiarazioni dell'artista dal palco del Primo Maggio hanno sollevato un vero e proprio polverone. Cosa accadrà nei prossimi giorni alla possibile Zan. Come tutti i martedì gli ospiti verranno ufficializzati nel tardo pomeriggio.

