“7 Cervelli", nuova puntata di ‘Okkupèto': ospite Blind

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 5 maggio, la puntata numero 25 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli. Come ogni settimana, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora.

All’interno del nuovo appuntamento, il duo di Ramazzano contatterà un imitatore toscano per comunicargli di essere stato scelto per partecipare ad un noto show televisivo. Riuscirà il giovane a superare lo strano test a cui sarà sottoposto?

Luca indosserà poi i panni del prete: prima per proporre una soluzione ad una madre preoccupata per il catechismo della figlia, poi per cercare di ottenere delle forniture di vino per le celebrazioni della sua parrocchia ad un prezzo di favore. Entrambe le signore non dovranno farsi trovare

impreparate sulle preghiere richieste dal nostro parroco.

Ospite speciale della puntata sarà Blind, giovane cantante noto al grande pubblico per essersi qualificato al terzo posto nell’ultima edizione di X Factor.

Nato e cresciuto a Perugia, il rapper ha pubblicato i suoi primi brani nel 2018, per poi fare il grande salto nell’autunno 2020 proprio grazie al palcoscenico della quattordicesima edizione del talent di Sky, facendo parte della squadra di Emma Marrone.

All’interno di X Factor, Blind ha presentato il suo pezzo “Cuore nero”, il cui successo gli ha permesso di ottenere il disco di platino. In occasione del suo ultimo singolo “Promettimi”, uscito lo scorso febbraio, ha avuto la possibilità di collaborare con Guè Pequeno e il giovane rapper partenopeo Nicola Siciliano.

La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero 351 9344354.

Le repliche della trasmissione saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

