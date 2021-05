Fuori dal coro, dal caso Ciro Grillo all'uccisione dei rapinatori

04 maggio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 4 maggio, su Rete 4 torna l'appuntamento con Fuori dal Coro, il talk condotto da Mario Giordano, inizio a partire dalle ore 21.25, come ogni settimana. Naturalmente al centro dell'attenzione, come sempre, l'attualità. E si parte dall'emergenza Covid e dai problemi che il Paese è costretto ad affrontare a causa del virus. Non solo quelli sanitari, ma anche economici. Durante la puntata si parlerà anche del caso Fedez, ormai al centro dell'attenzione dal primo maggio. Inoltre focus sulla questione di Ciro Grillo (il figlio di Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle e attuale garante) che rischia di finire sotto processo con altri tre amici per la violenza sessuale su una ragazza di 19 anni.

Ciro Grillo e gli amici, accusa di stupro: chiuse le indagini

Nella puntata di questa sera si tornerà a parlare di un tema particolarmente caro a Fuori dal Coro: le occupazioni abusive delle case private. E' sempre molto difficile per il proprietario di un immobile, tornarne in possesso quando è sfruttato anche in maniera non legale, senza pagare il canone d'affitto. Un fenomeno che appare molto diffuso in questo momento in Italia. Fuori dal Coro proporrà nuove testimonianze ad altre storie. Spesso e volentieri i piccoli proprietari degli immobili arrivano persino a subire minacce e violenze da parte degli inquilini che non pagano.

Rapina in gioielleria: due morti e un malvivente in fuga

Come scritto sopra, verrà affrontato il caso Fedez. Il cantante ha accusato la Rai del tentativo di censura sul suo discorso in occasione del concerto del Primo Maggio ed ovviamente si è accesa una intensa e pesante polemica sulla tv di Stato e sul disegno di legge Zan contro l'omofobia, disegno di legge che nei prossimi giorni sarà oggetto del voto in Senato. Cosa accadrà dal punto di vista politico? Inoltre nel corso della puntata di questa sera si tornerà sul caso Ciro Grillo, ma anche nuovo focus sulla legittima difesa, tema tornato al centro dei dibattiti dopo la vicenda della rapina di Cuneo, dove il gioielliere Mario Roggero ha ucciso due rapinatori. Tra i numerosi e autorevoli ospiti della serata, annunciata la presenza di Vittorio Feltri, Ciccio Graziani e Paolo Del Debbio.

Non è l'Arena, Ciro Grillo: "Si vedrà a processo". La ricostruzione del caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.