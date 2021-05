Oggi è un altro giorno, puntata del 4 maggio. Valeria Fabrizi e Sammy Basso ospiti di Serena Bortone

04 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni nel primissimo pomeriggio dalle 14 in poi. Sono stati annunciati gli ospiti della puntata che andrà in onda martedì 4 maggio. Si tratta dell'attrice Valeria Fabrizi e di Sammy Basso che parlerà ancora una volta della sua malattia, la progeria.

La prima ospite è uno dei volti più familiari agli italiani che amano la tv e il cinema fin dagli anni '60 attualmente protagonista, ormai dal 2011, della fiction Rai di successo Che Dio ci aiuti dove dì fin dalla prima stagione veste i panni di Suor Costanza. Sarà l'occasione per ripercorrere la lunga carriera dell'attrice e per parlare dei suoi amori: il lungo rapporto con il marito Tata Giacobetti morto per un infarto nel 1988, il legame con Walter Chiari, la figlia Giorgia e la malattia che l'attrice ha dovuto sconfiggere recentemente. Poi in trasmissione sarà protagonista Sammy Basso il ragazzo classe 1995 affetto da progeria che per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Il ragazzo recentemente ha conseguito la seconda laurea.

Come tutti i giorni la conduttrice Serena Bortone sarà affiancata da alcuni amici del programma che animeranno insieme a lei il pomeriggio dei telespettatori che sceglieranno Rai 1. I cosiddetti affetti stabili. Per la puntata di martedì 4 maggio sono stati scelti Memo Remigi, che sarà protagonista con il suo pianoforte, Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità che dispenderà le sue pillole di sapere e Lidia Schillaci. Il format di Oggi è un altro giorno si conferma di successo tantio che la Rai ha deciso di proseguire la programmazione fino a giugno. Anche ieri, lunedì 3 maggio, il programma ha fatto segnare un ottimo risultato: 1.721.000 spettatori con 13.3% share

