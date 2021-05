Uomini e Donne, Biagio e la proposta a Sara (con regalo) che spiazza a tutti

04 maggio 2021 a

Nuovo appuntamento, il secondo della settimana, con Uomini e Donne. Oggi, martedì 4 maggio, il dating show di Canale 5 in onda alle ore 14.45, propone una puntata all'insegna dei colpi di scena. Come è noto, ma va ricordato, non esistono anticipazioni ufficiali della trasmissione ma le spie del sito specializzato Il vicolo delle news, seguono le registrazioni, così è possibile fare una previsione su ciò che i fan della trasmissione di Maria De Filippi vedranno.

Dopo la prima puntata della nuova settimana dedicata alla frequentazione tra Gemma Galgani e Aldo e al trono classico con Samantha Curcio ancora divisa tra Alessio e Bohdan, la puntata odierna dovrebbe vedere ancora Samantha per poi concentrarsi sul trono over con Francesca e Amodio al centro dello studio.

La dama e il cavaliere del trono over hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. La frequentazione, tra i due, procede a gonfie vele e, dopo aver festeggiato il primo mese di appuntamenti, Francesca e Amodio, raccontano come procede il loro rapporto. Lui vuole accompagnare Francesca fuori città quando deve spostarsi per lavoro, non mancano momenti di gelosia (di lui) e discussioni.

Attenzione però che è annunciato un colpo di scena ed è quello tra Biagio Di Maro e Sara. Dopo molte insistenze da parte di lui, Sara ha accettato di uscirci ancora perché Biagio le ha detto di non voler più portare avanti la frequentazione con la signora che stava conoscendo. In studio, arriverà la signora che non nasconderà il proprio stupore perchè Biagio non le aveva mai fatto capire di voler chiudere. Biagio insisteràc on Sara e porterà un regalo scelto con la figlia e ammetterà di essere pronto anche ad uscire dal programma con Sara. Tina Cipollari e Gianni Sperti che non crederanno alle parole di Biagio e, secondo le anticipazioni, ci saranno discussioni.

