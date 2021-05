Selvaggia Roma nuda. La foto infiamma Instagram. Ma i leoni da tastiera attaccano: "Oltre al corpo hai qualcos'altro da mostrarci?"

04 maggio 2021 a

Selvaggia Roma si spoglia ancora su Instagram. Ormai è diventata una costante per la influencer romana che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip che spesso si mostra senza veli sui social un po' per gioco un po' per stuzzicare i suoi fan e un po' per attirare l'attenzione. L'ultima foto la ritrae in ginocchio su una elegante poltrona senza nulla addosso. "Questo potrebbe somigliare al paradiso: rimanersene comodi in poltrona a guardare con indifferenza l'affannarsi di chi non riuscendo a brillare di luce propria cerca in ogni maniera di offuscare la tua ovviamente senza riuscirci e, anzi, ottenendo solo di offendere la propria intelligenza, posto che ve ne sia una, ma ho dei dubbi...", è il messaggio che accompagna lo scatto bollente. Poi la bella influencer aggiunge: "A dire il vero per essere perfetto ci vorrebbe uno Spritz".

Chi la segue su Instagram ormai è abituato a queste uscite che spesso coincidono con dei contest che Selvaggia Roma lancia per premiare alcuni dei suoi fans. In ogni caso, va detto, non sono stati mai, per ora, ufficializzati dei vincitori. In compenso sotto all'ultimo scatto sono apparsi degli attacchi da parte degli haters: "Oltre al corpo,hai qualcos'altro da mostrarci?", chiede un'utente scatenando la reazione dell'influencer: "Ognuno ciò che si merita. Per te e già troppo il c**o". Ma gli attacchi non si sono fermati: "Ragazzi ma questo profilo è diventato pornhub", "Molto siliconata e pompata, credo che la bellezza sia un altra cosa", sono solo alcuni dei commenti.

Selvaggia Roma, insomma, continua a stuzzicare i suoi fans. Nel suo futuro immediato c'è il cinema. Come anticipato più volte parteciperà al docu-film Napul'è dove interpreterà un personaggio che si chiama Sabrina (che poi è il suo vero nome). Inoltre nelle scorse settimane ha lanciato una campagna social per convincere Alfonso Signorini ad inserirla di nuovo nel cast del Grande Fratello per la prossima edizione.

