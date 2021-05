Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi sfotte Gilles Rocca: "Sembra una telenovela cilena" | Video

03 maggio 2021 a

Serata nerissima per Gilles Rocca. L'attore, vincitore di Ballando con le stelle 2020, è stato eliminato da L'Isola dei famosi 2021, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Ma a far notizia è ancora la sua crisi psicofisica, che lo ha portato a esternare continuamente il suo amore per la fidanzata Miriam Galanti. "Mi manca tantissimo - ha spiegato nuovamente - non si tratta di una ossessione. L'ossessione è una cosa brutta, il mio è amore. E' l'amore della mia vita. Non me ne frega un ca**o dei soldi", ha aggiunto. E qui Tommaso Zorzi si è lasciato andare a una battuta sarcastica che ha letteralmente fatto esplodere il pubblico in studio e sui social: "Sembra una telenovela cilena", ha affermato il vincitore del Grande Fratello Vip 5, scatenando anche le risate di Elisa Isoardi.

Già in precedenza tra l'opinionista e Gilles Rocca c'era stato un diverbio piuttosto pesante: "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?", aveva chiesto l'influencer all'attore sempre più incalzante. "Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers", è la punzecchiatura velenosa di Gilles. La situazione a questo punto degenera. "Perché tu che hai fatto? Per favore", ha ribattuto Zorzi.

"I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi", la difesa di Rocca, a cui l'influencer replica sarcastico: "Eccolo, il nuovo George Clooney", ha sottolineato. Ma Gilles non ci sta: "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il c***o che mi sono fatto da solo". Parole forti che hanno provocato il gelo in studio, con Ilary Blasi e le altre opinioniste impegnate a placare gli animi. Anche se la Lamborghini (soprattutto) non ha rinunciato a prendere in giro l'eccessiva ridondanza sentimentale del povero Gilles.

