Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser da record: ma la rivelazione hot imbarazza Cecilia

Ignazio Moser ha conquistato tutti, soprattutto ovviamente la parte femminile de L'Isola dei famosi 2021, dove il figlio dell'ex grande ciclista è approdato appena una settimana fa. Moser si è fatto subito apprezzare per la generosità con Francesca Lodo, che grazie a lui ha ottenuto una ricompensa gustosa, rappresentata dal piatto di spaghetti. Ma non solo il carattere, visto che Ignazio ha sfoggiato sin da subito una vigoria atletica e un fisico davvero pazzesco. Giustificata quindi sembra essere la gelosia di Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser, l'amore per Cecilia Rodriguez. L'ex ciclista è figlio del campionissimo Francesco

Tra le più infervorate da questo punto di vista (ma allo stesso tempo molto ironica), è stata Valentina Persia. "Il mio modello di uomo - ha affermato l'ex volto noto di La Sai L'Ultima? - tutti guardano il petto, le spalle, ma le cosce sopra il ginocchio sono qualcosa di clamoroso". Poi una volta rientrato il collegamento con la Palapa, Valentina ha voluto tranquillizzare Cecilia Rodriguez, presente in studio: "Ho quasi 50 anni, fatemi dare una botta di vita. Comunque lei può stare tranquilla. Io ho già avuto la fortuna di toccarlo - ha ammesso la Persia -. Gli ho spalmato un po' di crema solare, mi è sembrato di mettere il lucidante a un armadio a tre ante".

Ignazio Moser colpisce subito. Bacio con Francesco Lodo ma Cecilia Rodriguez avverte: "Niente lingua"

La battuta ha ovviamente provocato risate in studio, sia per Ilary Blasi che per i suoi opinionisti e il pubblico. Successivamente Ignazio si è messo in gioco nella prova del fuoco, dove ha superato il precedente record di Andrea Cerioli, che era rimasto a resistere davanti alle fiamme per 2 minuti e 56 secondi. Moser ha saputo fare meglio, sfondando il muro dei 3 minuti. Poi si è lasciato andare a una confidenza hot: "La parte che mi bruciava di più? Non lo posso dire", ha affermato, con chiaro riferimento ai "gioielli di famiglia". Inevitabile l'imbarazzo divertito della fidanzata Cecilia.

Cecilia Rodriguez, la gelosia per Ignazio Moser: ma intanto va a colazione con Pretelli

