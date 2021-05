L'Oroscopo del Corriere, le previsioni per martedì 4 maggio segno per segno

03 maggio 2021 a

L'Oroscopo del Corriere: le previsioni per la giornata di martedì 4 maggio segno per segno.

ARIETE Se non trovate le risposte, è perché forse non vi ponete le domande giuste. In questo senso, chiedere aiuto non è certo un motivo di vergogna.

TORO La strada verso l’amore può essere molto tortuosa. Ma in fondo, a voi va bene così: non siete fatti per le cose troppo lineari.

GEMELLI Molti tendono a scambiare la vostra caparbietà per arroganza ed egoismo. Tocca a voi dimostrare che che avete molto da dare.

CANCRO Il proibito vi attrae. Ma attenzione a non mancare di rispetto agli altri, specialmente se questi “altri” sono amici. A buon intenditore...

LEONE A volte vi sembra di aver buttato via troppo tempo dietro a persone che non lo meritavano. Non regalate la vostra preziosa amicizia a chiunque.

VERGINE Il pericolo di una delusione d’amore non deve impedirvi di cercare i sentimenti. Prima o poi sarete amati perché ve lo meritate. Non pensate il contrario.

BILANCIA Il problema non è tanto quello che dite, ma come lo dite. Spesso, infatti, aggredite verbalmente gli altri senza quasi rendervene conto.

SCORPIONE Se il partner fa fatica a esprimere i propri sentimenti, ma ve li dimostra con azioni concrete, allora non dovreste nemmeno porvi il problema.

SAGITTARIO Siete rimasti colpiti dall’incontro con una persona che pensavate invece di liquidare. E' proprio vero che le apparenze ingannano.

CAPRICORNO La vostra timidezza spesso rappresenta un freno nelle relazioni. Dovreste fare un piccolo sforzo e cercare di essere più intraprendenti.

ACQUARIO La paura di non legarvi, è forse la paura di fare i conti con voi stessi? Non sottovalutate gli effetti negativi di una solitudine prolungata.

PESCI Di solito non ve la prendete molto molto se qualcuno vi fa notare qualcosa. Ma se vi sentite punti nell’orgoglio, scattate subito.

