Roberto Ciufoli, Jacopo e Romeo. Chi sono i figli di Roberto Ciufoli in nomination a L'Isola dei famosi

Roberto Ciufoli è uno dei protagonisti dell'edizione in corso de L'Isola dei famosi. L'attore e comico romano - uno del trio Premiata Ditta - nelle ultime settimane è finito un po' nell'occhio del ciclone e attualmente si trova in nomination. Ma chi sono i figli di Roberto Ciufoli. Sono Due. Uno è grane ed ha 25 anni, l'altro invece è ancora bambino ed è nato nel 2015.

Il comico è diventato pare per la prima volta nel 1995. Jacopo, questo il nome del primogenito, è nato dalla relazione con una costumista. Oggi è un creator, essendo diventato produttore indipendente creativo che ha già all’attivo diversi lavori, come cortometraggi. Ha da qualche tempo creato la casa di produzione chiamata Intervallo, e vive in Inghilterra. Il giovane ha quindi scelto un percorso simile a quello del padre anche se ha scelto un ruolo dietro le quinte. Il secondogenito di Roberto, ossia Romeo è invece nato nel 2016, a seguito delle nozze con la sua attuale consorte, ossia Theodora Bugel. La sua carriera è legata alla Premiata Ditta. Classe 1960 all’età di 38 anni Ciufoli fonda, insieme ad altri 9 colleghi, l’Allegra Brigata ma la vera svolta nella sua vita lavorativa arriva nel 1986 quando insieme all’amico d’infanzia Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, fonda il gruppo comico La Premiata Ditta. Ha partecipato anche a diverse serie tv: Don Matteo 4, Diritto di difesa, Incantesimo 9, Distretto di polizia, Rocco Schiavone 2 e Enrico Piaggio – Un sogno italiano. Al cinema ha preso parte ai film : I miei più cari amici (1997), Notte prima degli esami – Oggi (2007), Ciao Brother (2016) e Un nemico che ti vuole bene del 2018.

Questa sera, lunedì 3 maggio, è attesissima la puntata de L'Isola dei famosi. Roberto Ciufoli è in nomination con Gilles Rocca e Rosaria Cannavò. L'appuntamento è su Canale 5 alle 21.20.

