L'Eredità, Davide torna campione e trionfa alla Ghigliottina con i Ricordi: per lui 35.000 euro

03 maggio 2021 a

a

a

Puntata avvincente quella di lunedì 3 maggio de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. A tornare campione infatti è stato Davide, che ha battuto in un emozionante Triello le ex campionesse Silvia e Michela, quest'ultima vincitrice della puntata di domenica 2. Davide si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 140.000 euro, che dopo le parole Vivere, Sera, Album, Sottosuolo e Scuola si è ridotto a 35.000 euro, cifra comunque di tutto rispetto. Al termine del minuto di ragionamento, il campione di puntata ha optato per la soluzione Ricordi. Una parola che sostanzialmente si legava a tutti i termini del gioco finale. E il guizzo trovato da Davide si è rivelato vincente. La parola esatta della Ghigliottina era proprio Ricordi, con il campione che quindi si è aggiudicato la cifra di 35.000 euro.

L'Eredità, Davide per la terza volta campione. Ma alla Ghigliottina c'è la calma di troppo

Nella puntata di domenica 2 maggio si era imposta Michela, che aveva superato al Triello la campionessa uscente Silvia e l'ex campione Davide, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Bottino importante, dimezzatosi appena una volta dopo le parole del gioco finale Consiglio, Fontane, Foglio, Campane e Passi. Per 105.000 euro Michela ha optato per la soluzione Rumore. Un termine che tuttavia non si è rivelato quello esatto, come poi illustrato dallo stesso conduttore Flavio Insinna. La parola chiave della Ghigliottina era infatti Cento.

L'Eredità, Luciano nuovo campione ma scivola sulla "sicurezza"

Insomma, tre campioni di fatto, che ormai costituiscono una sorta di sfida classica al Triello, il gioco che anticipa quello decisivo. E chissà se Michela, Silvia e Davide, o almeno uno di loro, potranno ripercorrere la strada dei più grandi campioni del quiz show di Rai1, in particolare Martina Crocchia e Massimo Cannoletta. Quest'ultimo in particolare si è aggiudicato 280.000 euro e ora si è ritagliato uno spazio tutto suo nel talk di Rai1 condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, nel quale cura la rubrica Massimo 5 minuti. Tornando all'attualità de L'Eredità, Michela, Davide e Silvia si ripresenteranno nella puntata di martedì 4 maggio, sempre su Rai1 a partire dalle 18.45.

L'Eredità, Michela nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non ottiene il Cento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.