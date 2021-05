Brando Giorgi dorme sul pavimento. "Gli effetti dell'Isola dei famosi" | Video

03 maggio 2021 a

"Mamma c'è un problema, papà dorme sul pavimento". Simpatico siparietto sui social tra Brando Giorgi, reduce dal ritiro da l'Isola dei famosi, e il figlio adolescente. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un filmato girato dal ragazzo che lo riprende mentre dorme sul pavimento della sua camera. "Papà ti manca qualcosa? Svegliati" sorride il giovane. "No, non mi prendere per il c**o", risponde con la voce assonnata Giorgi. "Gli effetti dell'isola sulla gente", commenta lui pubblicando il video sul suo profilo Instagram.

L’attore, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality a causa del distacco della retina dell’occhio che poteva costargli la vista. Dopo l’operazione, Brando Giorgi è tornato a mostrare il suo sorriso sui social, tranquillizzando i followers che continuano a mostrargli il loro affetto. "Sull'isola ho voluto portare un po' di me,sono felicissimo che moltissimi di voi abbiano apprezzato. Sono grato per questo. Amo il fatto di potersi esprimere al di fuori della volgarità. Non amo le discriminazioni,non amo io so io e voi non siete .....il mio non vuole essere un discorso idealistico,vuole essere un qualche cosa di semplice basato sul rispetto", aveva scritto non appena tornato a casa. Poi subito dopo l'intervento ha aggiunto: "Vorrei abbracciarvi tutti,lo faccio virtualmente.L'occhio mi ha rallentato,ma non mi ha, fortunatamente, tolto il sorriso.Qualcuno ci ha provato.Ma non ci è riuscito.Non permettete a nessuno di togliervi la serenità.Grazie per esserci". Il tutto postando una foto mentre mangia un bel piatto di spaghetti vicino a quella che lo ritrae affamato nell'isola. Ora dopo un po' di convalescenza sembra essere pronto per tornare nella trasmissione ovviamente in studio.

Brando Giorgi è atteso dunque questa sera, lunedì 3 maggio, per la puntata de L'isola dei famosi in onda su Canale 5 dalle 21.20. Insieme a lui tornerà in studio anche Elisa Isoardi, anche lei costretta ad abbandonare il reality, e Drusilla Gucci che invece è stata eliminata dal televoto.

