Fabrizio Quattrini, il sessuologo che segue le coppie di Matrimonio a prima vista. Prima era stato l'esperto di Sex Therapy

Fabrizio Quattrini è diventato un volto noto per gli appassionati dei reality dedicati alla vita di coppia. Nelle ultime stagioni di Matrimonio a prima vista - il programma che fa sposare al buio le coppie - nello staff degli esperti che seguono i ragazzi e formano gli accoppiamenti. Ha alle spalle una lunga carriera, che gli ha permesso di ottenere diversi diplomi e persino un prestigioso Academic Award.

Classe 1969, Fabrizio Quattrini è nato a Grosseto. Ha ottenuto sia il diploma di psicoterapeuta sia il diploma di sessuologo clinico. Ha anche una laurea in Psicologia con indirizzo psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Nel 2005, dopo aver approfondito i suoi studi, ha fondato l’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica. E' diventato docente presso alcune università e membro della European Society for Sexual Medicine, inoltre è autore di diversi libri e guide sul sesso. Essendo uno dei maggiori esperti nella Penisola e visto che il suo volto funzionava in tv è stato scelto per alcuni reality di coppia. Nel 2007 è uno dei due esperti che seguivano le coppie in crisi, sotto l'aspetto sessuale, della trasmissione Sex Therapy. Esperienza che gli ha aperto le porte in tv. Dal 2019 fa parte del cast del programma di Real Time, Matrimonio a prima vista, come psicoterapeuta di coppia al fianco di Nada Loffredi e Mario Abis. Della sua vita privata non si conosce praticamente nulla. Fabrizio Quattrini ha un profilo Instagram, ma lì condivide solo momenti legati al suo lavoro e poco altro. Non si hanno notizie di un'eventuale compagna e l'uomo non ha figli. Da quello che si percepisce dai social al momento, pr lavoro ha scelto di abitare a Roma.

Questa sera, lunedì 3 maggio, sarà ospite in seconda serata alle 23.15 della trasmissione condotta da Luca Barbareschi su Rai 3 "In barba a tutto".

