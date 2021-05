Diletta Leotta, Tapiro per il bacio con Friedkin: "Ero single, un limone me lo posso permettere" | Video

03 maggio 2021 a

Diletta Leotta ribadisce: "Sto ancora con Can Yaman", ha affermato. E la conduttrice lo ha rivelato a Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico in onda lunedì 3 maggio su Canale5 dalle 20,35. Per lei tuttavia non c'è pace, visto che ha ricevuto l'ennesimo Tapiro d'oro. Questo perché pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le illazioni sulla sua vita privata e dopo aver smentito appunto la presunta fine della relazione con l’attore turco Can Yaman, il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto della conduttrice di Dazn mentre bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. Così Valerio Staffelli le ha consegnato pertanto un altro Tapiro, il settimo della carriera, nella puntata in onda lunedì 3 maggio su Canale5.

"Quelli con Friedkin sono scatti di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa", ha precisato Leotta. "Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto - ha aggiunto -, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa".

Solo qualche giorno fa, la Leotta si era espressa duramente su Instagram sulle continue invasioni nella sua vita privata: "Chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate - erano state le sue parole -. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti". Ora il tapiro d'oro.

