Cecilia Rodriguez, la gelosia per Ignazio Moser: ma intanto va a colazione con Pretelli

03 maggio 2021 a

a

a

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è attualmente al centro delle cronache rosa per essere la fidanzata (gelosissima a quanto pare) di Ignazio Moser, neo concorrente de L'Isola dei famosi 2021, che stando ad alcune anticipazioni nella puntata di lunedì 3 maggio darà vita alla prova dell'eroe, per cercare di procurare una ricompensa al gruppo dei naufraghi. Tornando tuttavia a Cecilia, la bella modella e influencer ha dedicato domenica 2 maggio una storia al fidanzato, tifoso dell'Inter, partecipando ai caroselli per la vittoria dello Scudetto della squadra nerazzurra.

Tuttavia gli amanti del gossip hanno notato che nella mattinata di lunedì 3 maggio, Cecilia è stata beccata dai paparazzi a fare colazione in compagnia di Pierpaolo Pretelli, in un bar di Milano. Lei in look sportivo e occhiali da sole, separata ovviamente dal suo Ignazio impegnato in Honduras, mentre Pierpaolo è apparso stranamente senza la sua fidanzata Giulia Salemi. Ma la presenza di una terza persona pare comunque dare poco peso piccante allo scatto. Sembrerebbe dunque che l'appuntamento sia dovuto a un incontro di lavoro. Chissà cosa la coppia può aver studiato, quale iniziativa in tv o sui social.

Cecilia Rodriguez, il saluto sexy a Roma: tacchi a spillo e spacco mozzafiato | Foto

In realtà Cecilia sembra stia sentendo molto la mancanza di Ignazio Moser da quando lui è volato in Honduras. Secondo alcune voci vicine alla coppia, pare che lei abbia insistito fino all’ultimo affinché lui non partisse, perché ossessionata dalla gelosia nei suoi confronti. Una gelosia mascherata con l'ironia nella prima puntata di giovedì 29 aprile in cui Ignazio è apparso su Canale5 e nel corso della quale ha dovuto baciare (in apnea) Francesca Lodo per una sentitissima prova ricompensa (in palio c'era un gustoso piatto di spaghetti). L'appuntamento con L'Isola dei famosi è per lunedì 3 maggio alle 21,30 circa, ovviamente su Canale5, per la conduzione della da poco quarantenne Ilary Blasi.

Ascolti bassi, l'Isola dei famosi rischia la sospensione. Mediaset ci pensa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.