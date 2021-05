Silvano Agosti, il regista che ha vinto la battaglia per salvare il cinema Azzurro Scipioni a Roma

03 maggio 2021 a

a

a

Silvano Agosti è uno dei registi più autorevoli del cinema italiano. Anche se definirlo regista è assolutamente riduttivo. Olre che regista è sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia, filosofo, scrittore, poeta e saggista italiano. Ha 83 anni ed è originario di Brescia. Si è trasferito a Roma nel 1960. Si è diplomato in montaggio al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha iniziato la sua carriera montando le pellicole di Marco Bellocchio. Al cinema ha esordito nel 1967 con Il giardino delle delizie (di cui vengono censurati ventotto minuti) seguito nel 1971, da N.P. il segreto' Nel 1975 ha realizzato Matti da slegare, dedicato al mondo dei manicomi italiani. Dopo Addio a Berlinguer (1984), nel 1987 realizza Quartiere' Seguono Uova di garofano (1992) e L'uomo proiettile (1995, tratto da un suo omonimo romanzo finalista al Premio Strega).

Luca Barbareschi, dagli abusi sessuali subiti da piccolo agli amori della sua vita

Da anni gestisce il cinema Azzurro Scipioni di Roma, punto di riferimento per gli amanti del cinema d'autore del passato e del presente. Ma la sala è stata mesa a dura prova dalla lunga chiusura forzata dovuta all'emergenza Covid tanto che Agosti ad inizio anno aveva lanciato un accorato appello per salvare il cinema situato nel quartiere Prati a Roma. La sala ha tirato un sospiro di sollievi - si legge in un servizio del Corriere della era di un paio di settimane fa - grazie al supporto di Bnl e la capogruppo Bnp Paribas, che ha messo in atto un piano d’azione e di salvataggio che consiste in una partnership per un periodo di 5 anni. "Avevo fatto un appello — aveva detto il regista —, avevo detto che volevo vendere le sedie per pagare l’affitto, perché le spese sono insostenibili dopo due stagioni a reddito zero per la pandemia. Avevo detto che l’unica soluzione era che lo Stato o il Comune o un magnate acquisissero questo spazio per renderlo un luogo da riconsegnare agli esseri umani. Mi hanno risposto in cinquemila, tutti disposti a dare un aiuto".

Silvano Agosti, Asia Argento e Fabrizio Quattrini ospiti di Luca Barbareschi

Questa sera, lunedì 3 maggio, sarà ospite della trasmissione "In barba a tutto" condotta da Luca Barbareschi alle 23.15 su Rai 3.

Asia Argento e Vera Gemma, che amicizia. "Lei è una vera leader"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.