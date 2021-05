Drusilla Gucci, dalla laurea al fascino per la morte: "Il mio uomo ideale? Deve proteggermi"

03 maggio 2021 a

a

a

Drusilla Gucci, l'ereditiera della famosa casa di moda, è stata tra le concorrenti più amate de L'Isola dei famosi 2021, nonostante l'eliminazione avvenuta già da qualche settimana. Il pubblico infatti ha apprezzato la sua strana ironia e soprattutto la sua anima dark. Un aspetto, quest'ultimo, che sembra essere decisivo sul presunto flirt con Damiano David, il frontman dei Maneskin, vincitori dell'ultimo festival di Sanremo. A unirli infatti sarebbe la passione per il dark, quindi le collezioni di ossa di animali per lei e l'animo emo rock per lui.

Drusilla Gucci, la modella che sogna di scrivere libri e colleziona ossa di animali

Secondo Drusilla, che si professa ancora single, l'uomo dei suoi sogni deve essere "forte e svolgere lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po' che si lega alla primitività - ha rivelato -, all'uomo che deve proteggere la donna, io ho l'idea che se scatta l'apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose".

Drusilla Gucci, dalla passione per le atmosfere dark al flirt con Damiano dei Maneskin

Poi la Gucci ha ancora proseguito: "Sono affascinata dalla morte e colleziono ossa di animali - ha dichiarato -. Una persona mi può vedere tutta carina angelica, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma in realtà ho un animo un po’ tenebroso. Mi piacciono quelle cose che magari alla gente un po’ schifano. Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere. E poi la mia passione per le ossa: colleziono ossa di animali che trovo nel mio bosco: ho un teschio di gatto e delle corna di cervo". Drusilla nel 2020 si è laureata in Letteratura presso l’Università di Firenze. La lettura, infatti così come i libri e la scrittura, è una sua grande passione. La Gucci torna a L'Isola dei famosi 2021 come ospite lunedì 3 maggio, a partire dalle 21,40 circa su Canale5.

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci eliminata: Andrea Cerioli vince il televoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.