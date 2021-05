Elisa Isoardi, il grande freddo con Raimondo Todaro. Di lui diceva: "Mi fa un sesso incredibile"

03 maggio 2021 a

Elisa Isoardi torna ospite a L'Isola dei famosi 2021 dopo l'uscita di scena dal reality per colpa di un infortunio a un occhio. Il ritorno è comunque atteso, visto che sulla conduttrice ex Rai sembra che Mediaset abbia investito abbastanza. Secondo i bene informati infatti probabilmente sarà affidato un programma nella prossima stagione tv dopo aver passato molti anni alla concorrenza nei programmi del mattino (la sua ultima esperienza in viale Mazzini è stata a Ballando con le stelle). Per la Isoardi l'esperienza in Honduras è finita molto male: un incidente all'occhio le è costato caro.

Secondo Dagospia tuttavia ci sarebbe stato un piano stabilito in precedenza con la firma di un contratto per 8 puntate. Intanto fa discutere molto il rapporto di freddezza tra Elisa e l'ex compagno di ballo a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, con il quale durante lo show di Rai1 pareva esserci un grande feeling: "Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita - ha spiegato Todaro in una intervista al settimanale Vero -. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno (27 dicembre, ndr), ma la situazione legata al Covid non ha aiutato". Un po' poco, insomma, per quello che sembrava un feeling capace di sfidare anche le malelingue di chi sosteneva che fosse stato tutto organizzato per dare un bello slancio mediatico proprio a Ballando.

La prova che il rapporto tra Todaro e la Isoardi non ha retto ai riflettori spenti la fornisce un altro dettaglio: Raimondo ha mantenuto un ottimo rapporto e contatti frequenti con altri concorrenti come Giusy Versace, Elisa Di Francisca, Mauro Coruzzi, Giovanni Ciacci e Nunzia De Girolamo. Ma stavolta nulla di ciò. E pensare che nel corso dell'esperienza a Ballando, Elisa Isoardi diceva di lui: "Mi fa un sesso incredibile". Per rivedere la Isoardi, lunedì 3 maggio è ospite a L'Isola dei famosi, su Canale5.

