Carlo Verdone, il suo nuovo film "Si vive una volta sola" su Amazon Prime. Protestano i cinema: "Era atteso"

03 maggio 2021 a

a

a

Il nuovo film di Carlo Verdone diventa un caso. "Si vive una volta sola" è uscito sul grande schermo per soli tre giorni nelle sale romane del gruppo De Laurentis per poi sospendere le proiezioni in attesa dell'uscita su Amazon Prime. Un episodio che ha scatenato la rabbia dei gestori dei cinema che si sentono "traditi" dall'attore romano e che stanno portando avanti una battaglia con il governo per la garanzia di una fascia temporale prima dell'uscita dei film sulle piattaforme streaming.

Carlo Verdone, i figli Giulia e Paolo. Poi l'amore di Claudia Gerini per lui: "Ero la sua musa"

L'ultima pellicola di Verdone è finita dunque al centro della battaglia tra sale cinematografiche e piattaforme streaming. Secondo quanto riporta un servizio de la Stampa ripreso da Dagospia, l'Anec, l'associazione degli esercenti del mondo del cinema, ha espresso amarezza: "Durante tutti i mesi di chiusura - sottolineano con rammarico i membri dell'Anec - Carlo Verdone, da sempre al fianco dell' esercizio cinematografico oltre che, per anni, esercente del cinema 'Roma' nella capitale, aveva rinnovato la propria solidarietà al settore e l' interesse a distribuire il proprio film al cinema. Quella di negare al film una programmazione su tutto il territorio nazionale, anche solo per un periodo limitato, appare una decisione incomprensibile".

Carlo Verdone e il tavolo dei big dissacrato con una ragazza. Fabio Fazio diventa rosso

Sullo sfondo c'è il braccio di ferro con il ministero per proteggerne la programmazione nelle sale. Il Ministero della cultura stabilisce che "i film potranno approdare sulle piattaforme streaming e in televisione dopo trenta giorni dalla prima proiezione al cinema". Ma per i cinema - che si aspettavano comunque una riduzione rispetto ai 105 giorni imposti in precedenza - è troppo poco. La sorte della commedia di Verdone potrebbe somigliare a quella del film di Massimiliano Bruno Ritorno al crimine, di cui, dicono all' Anec, "non si parla più, mentre è un titolo che poteva essere portato in sala a settembre, quando l' 80% degli schermi era aperto".

Christian De Sica, il flop di "Una serata tra amici" con Carlo Verdone e la figlia Maria Rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.