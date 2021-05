Rosaria Cannavò e il sesso con l'ex Cassano: "Un Samurai, non conosce cali di voglia"

03 maggio 2021 a

Rosaria Cannavò è una ex showgirl, ora influencer, concorrente nell'edizione 2021 de L'Isola dei famosi, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Nella sua vita privata, ha avuto relazioni con due ex giocatori, prima Antonio Cassano, poi Christian Panucci. Entrambe tuttavia sono finite male. Rosaria ha una predilezione per il caffè mattutino: "Chi mi conosce sa benissimo che è meglio starmi alla larga quando non ho ancora bevuto il caffè", ha spiegato in una vecchia intervista. Rosaria è nata in Sicilia il 4 novembre del 1983.

La Cannavò si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina, per poi intraprendere la carriera da showgirl. Per quanto riguarda la vita sentimentale appunto, Rosaria è stata sposata con Andrea Berti, imprenditore ligure. I due hanno celebrato il loro matrimonio il 20 giugno 2015, dopo un lungo periodo di fidanzamento. Purtroppo dopo cinque anni la coppia ha deciso di lasciarsi. Attualmente, come dimostrano la varie foto social, la showgirl è felicemente fidanzata con il fisioterapista Francesco Casagrande.

In passato la Cannavò si era espressa anche con alcuni retroscena piccanti legati al suo ex fidanzato Antonio Cassano: "Antonio non conosce abbassamenti di voglia. E' un perfetto Samurai - ha raccontato in passato -. E' un Samurai senza limiti. E poi mi ha fatto sentire una donna importante". Appuntamento quindi con L'Isola dei famosi, per la puntata di lunedì 3 maggio condotta da Ilary Blasi su Canale5 insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Una edizione un po' tormentata quella del reality, che potrebbe anche essere sospeso proprio per gli ascolti non esaltanti. Le puntate infatti difficilmente superano i 3 milioni di spettatori e spesso L'Isola è battuta dalla concorrenza di Rai1. Concorrenza che anche stasera, lunedì 3 maggio, si preannuncia molto forte con la fiction Chiamami ancora amore. Appuntamento dalle 21,30.

