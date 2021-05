Bianca Guaccero: "Sono guarita dal Covid. Sono pronta a tornare a Detto Fatto"

03 maggio 2021 a

a

a

Bianca Guaccero guarita dal Covid. Ad annunciarlo la stessa attrice e conduttrice nel corso della puntata di oggi, lunedì 3 maggio 2021, di Detto Fatto. Stimolata sull'argomento Jonathan Kashanian l'affascinante pugliese ha detto: "Sono guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione". Detto Fatto tra l'altro è nell'ultima settimana perché - come ogni anno ha tenuto a specificare proprio Guaccero - la stagione 2020/2021 si chiude qui. Con la certezza di tornare sullo schermo a settembre per la nuova stagione di quello che ormai è un pilastro del palinsesto di Rai2 da tanti anni.

La conduttrice, 40 anni, originaria di Bitonto, aveva contratto il Coronavirus lo scorso 12 aprile. Lo aveva annunciato anche in questo caso in diretta tv. "Purtroppo ho contratto anche io il virus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere.Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C’è una grande percentuale di possibilità che mi dica che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere” aveva spiegato.

Bianca Guaccero positiva al Covid: "Sono stata attenta, non so come sia successo"

Ora dunque è guarita e può tornare alla vita di tutti giorni con un pizzico di polemica: "Ma chi ha scritto che Detto Fatto chiude? Non scrivete queste cose sui blog, Detto Fatto ha lunga vita, finisce sempre la prima settimana di maggio per riprendere tra settembre e ottobre. Ci saremo anche per la prossima stagione" ha detto il sorriso.

Checco Zalone, dal due di picche di Bianca Guaccero alle figlie con Mariangela Eboli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.