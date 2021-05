Gilles Rocca, la crisi senza compagna: "Sono scarico". Ma lei toglie tutte le foto insieme a lui

03 maggio 2021 a

Gilles Rocca è uno dei concorrenti de L'Isola dei famosi 2021, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi. L'attore, vincitore dell'edizione di Ballando con le stelle 2020, sta facendo molto discutere soprattutto perché in crisi psicofisica. Rocca sembra non riuscire più ad andare avanti: il romano si è allontanato per controlli psicofisici. “Sono completamente scarico, privo di motivazioni - ha spiegato -. La parte più sofferente di questa esperienza è la lontananza dalla mia fidanzata Miriam Galanti. E' una componente di quanto siamo stati lontani per lavoro e per il Covid. Ho una voglia incredibile di tornare dall’amore della mia vita. Mi manca tanto".

Rocca ha quindi proseguito: "Per me la priorità in questo momento è tornare a casa e farmi una famiglia, provare ad avere un figlio - ha detto agli altri naufraghi qualche giorno fa -. Se arrivasse Miriam in studio? Cambierebbe tutto, in questo momento sono io che ho bisogno di lei. La promessa che avevo fatto a Miriam era mettercela tutta, non tirarmi indietro, ma soprattutto mi aveva detto ‘quando arriverai al momento in cui non ce la farai più, non aver paura di questo sentimento. Non te ne vergognare’. Io questa cosa sono giorni e giorni che me la sento nella testa”.

Intanto dopo che Rocca si è rifiutato di fare la prova del bacio in apnea con Francesco Lodo per non mancare di rispetto alla sua fidanzata, Secondo la stessa Miriam Galanti ha tolto dai suoi profili social le vecchie foto di coppia insieme a Gilles. Secondo alcuni l'attrice avrebbe preso una posizione netta contro il suo compagno, in realtà la Galanti utilizza i suoi account soprattutto sul piano lavorativo. Quindi, scelta che non crea alcun problema alla coppia. Vedremo comunque se Miriam accoglierà a braccia aperte il suo compagno qualora venga eliminato dal reality. Appuntamento su Canale5 lunedì 3 maggio dalle 21,30.

