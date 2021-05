Simone Liberati e il ruolo di Enrico: "Greta Scarano? Perfetta, con lei sempre in sintonia"

03 maggio 2021 a

Appuntamento con la fiction di Rai1 Chiamami ancora amore nella prima serata di lunedì 3 maggio. Tra i protagonisti c'è anche Simone Liberati, che interpreta Enrico, marito di Anna (Greta Scarano) impegnato nella distruzione del matrimonio dopo 11 anni di amore. Una fiction che mette in campo temi delicati come l'aborto e la maternità sofferta e affronta la complessità senza sconti. Enrico è appunto un uomo confuso e arrabbiato alle prese con lo sgretolarsi della famiglia. "Ho amato la pasta di questo personaggio coinvolto in modo così forte in un'esperienza relazionale in cui bisogna rendere conto all'altro di errori commessi e torti ricevuti", ha affermato in una recente intervista.

Simone Liberati, il paragone con Elio Germano: "Spero lui non si arrabbi per l'accostamento"

Liberati ha quindi proseguito: "La sceneggiatura? Ne sono stato travolto come da un romanzo, mi interrogava, mi metteva in discussione. Pur non avendo quell'esperienza diretta, riconoscevo certe dinamiche familiari - ha sottolineato -. Provare le scene con Gianluca (Tavarelli, il regista ndr), poi, è stato molto intenso, ed è stata geniale l'intuizione di scegliere Greta Scarano: è giustissima per il personaggio. Siamo stati sempre in sintonia sul come dare vita alle storie delicate e profonde di queste persone".

Chiamami ancora amore, quando la passione si trasforma in odio

Infine la conclusione della descrizione della storia da parte di Liberati: "Mi hanno fatto male le ripercussioni del tempo sulla vita di Anna ed Enrico. Mi ha fatto male pensarli così spensierati all'inizio e poi vedere la loro guerra, la loro capacità di umiliarsi - ha commentato -. Mi fa male la consapevolezza che tutto ciò sia inevitabile, che faccia parte dell'esperienza dell'amore. Ho sperato di non fare mai come lui. Da quando avevo sei anni penso 'non farò mai quello che ho visto fare a certi adulti, non farei mai le cose che ho sempre detestato' ma probabilmente, senza accorgermene, sono caduto e cadrò anch'io nel trappolone. La verità è che la vita degli adulti è difficile", ha concluso. Appuntamento su Rai1 dalle 21,25 con Chiamami ancora amore.

