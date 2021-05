Asia Argento e l'amica Vera Gemma naufraga eliminata a l'Isola dei famosi: "E' una vera leader"

03 maggio 2021 a

Asia Argento è una delle personalità più controverse del mondo dello spettacolo italiano. Famosa la sua amicizia con Fabrizio Corona ma anche quella con Vera Gemma, una delle naufraghe dell'edizione in corso de L'isola dei Famosi che è stata eliminata nella puntata di lunedì 26 aprile. “La vogliono fuori perché è una leader”, aveva detto Asia Argento alla vigilia della puntata. Le due si conoscono da sempre. Sono molto amiche. Gemma, figlia del famoso attore Giuliano, ha confessato che anche una delle sue storie d'amore più importanti è stata propiziata dalla sua amica. “Teo Mammucari? L’ho conosciuto con Asia e ci fidanzammo. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Avevo circa 20 anni. Una grande storia d’amore e ancora oggi siamo amici e ci messaggiamo, ci facciamo gli scherzetti”, ha affermato in un'intervista a Metropolitan Magazine.

Poi Asia Argento confessato cosa pensa della naufraga che poi ha perso al televoto: “Non credo che non capiscono Vera, la temono. Credo che sia l’avversario più temibile. Io avrei paura di lei. Lei è una vincente”. Durante la puntata de L'Isola di state giorni fa c'è stato anche un collegamento tra Asia e la sua amica: "Vera sei la numero uno. Ti voglio ricordare chi sei. Tu hai passato degli ostacoli nella vita che questo è un gioco da ragazzi". gemma ha risposto che per lei Asia "è come una sorella". Hanno vissuto molte esperienze insieme. Gemma è stata molto al fianco di Asia Argento. L'attrice come noto è stata legata sentimentalmente dal 2000 al 2006 al cantante Morgan. I due insieme hanno dato alla luce la figlia Anna Lou Castoldi, nata nel 2001. Nel 2008 è stata fidanzata con il regista Michele Civetta che le ha dato un altro figlio, Nicola. Poi nel 2017 è stata legata al famoso chef francese Anthony Bourdain, trovato morto in un hotel in Francia nel giugno 2018. Asia Argento di recente ha intrattenuto anche una relazione con Fabrizio Corona.

Questa sera, lunedì 3 maggio, sarà ospite della trasmissione "In barba a tutto" condotta da Luca Barbareschi su Rai 3 alle 23.15.

