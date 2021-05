Claudia Pandolfi, quanti errori: "Si può sbagliare tutto anche quando si ama tanto" | Video

03 maggio 2021 a

Claudia Pandolfi è una delle attrici più importanti nel panorama della tv e del cinema italiano. Lunedì 3 maggio la vedremo in Chiamami ancora amore, in prima serata, su Rai1, nei panni di un'assistente sociale che ha a che fare con una coppia (Greta Scarano e Simone Liberati) che è pronta a darsi battaglia per la separazione a 11 anni dall'inizio della storia d'amore.

Claudia Pandolfi, dall'esordio a miss Italia ai due figli con Roberto Angelini e Marco De Angelis

"Come si fa ad amare così tanto e sbagliare tutto lo stesso? Non so rispondere a questa domanda, altrimenti, non avrei fatto gli errori che ho fatto - ha spiegato in una recente intervista -, probabilmente, l'essere umano è condannato a convivere con il bene e con il male, ci sono scelte che possono ritorcersi contro, spesso si pensa di voler fare il bene degli altri quando dovremmo prima ancora fare il bene di noi stessi, probabilmente nell'amore è insita una quota di sofferenza, una quota di dolore". L'attrice ha quindi proseguito: "Chiunque può distruggerti, dipende da quanto sei scoperto, da quanto sei corazzato, a volte basta poco per ricevere dei colpi insopportabili - ha affermato -. E' chiaro che una persona che ti conosce bene, che ti conosce fino in fondo, può causarti delle ferite molto più profonde". La serie Chiamami ancora amore la vede appunto interpretare Rosa Pugliesi, assistente sociale. La Pandolfi l'ha descritta così: "E' una donna molto capace nel suo lavoro, probabilmente per questo motivo ha messo da parte la sua vita, la sua sfera sentimentale, infatti, è sola, non per questo infelice - ha detto -. All'inizio sottovaluta il caso di Anna ed Enrico perché non le sembra che ci siano apparenti problemi, invece piano piano grazie ad un forte intuito e appunto ad una grande competenza capisce che ci sono delle zone d'ombra e fa il suo lavoro molto bene".

Sulla sua pagina Instagram ha dato appuntamento a lunedì 3 maggio su Rai1, con tanto di commento affettuoso di un'altra delle protagoniste della fiction, Greta Scarano.

Claudia Pandolfi, dai due figli al retroscena hot: "Io eterosessuale ma anche un po' lesbica"

