Samantha Curcio ha scelto, è lui ad aver conquistato il suo cuore?

Samantha Curcio avrebbe scelto il suo possibile amore. Sono le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne in onda nella giornata di oggi, lunedì 3 maggio, come al solito sulle frequenze di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi sembra arrivato ad un punto di svolta per la partecipazione della principessa curvy che ha occupato il trono con grande decisione ed eleganza. La tronista già nella puntata di oggi potrebbe fare la sua dichiarazione. E sembra che l'attenzione sia stata catturata dal corteggiatore Alessio Ceniccola che avrebbe superato il rivale Bohdan Beyba. Verrà davvero mandato tutto in onda nella puntata di oggi? Pare probabile, stando alle indiscrezioni che filtrano su Uomini e donne. Sarebbe naturalmente una puntata molto intensa ed emozionante per i numerosi telespettatori di uno dei programmi più amati di Maria De Filippi.

Le notizie che filtrano non riguardano soltanto la scelta di Samantha. Nel corso della puntata sarebbe presente, come ospite, la coppia del trono over formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Recentemente i due hanno dichiarato che stanno vivendo un momento molto difficile e pare che si confronteranno durante la trasmissione, direttamente in studio.

Da una recente intervista che è stata rilasciata al settimanale di Uomini e Donne, è ormai chiaro che i due stiano attraversando un momento di intensa crisi. Motivo per cui, è indispensabile che la coppia si confronti faccia a faccia in studio, davanti al pubblico e alla conduttrice Maria De Filippi. Secondo lei la situazione sarebbe diventata molto fredda, nonostante si continuino a vedere ogni quindici giorni, così come avveniva prima: "Credo che a volte l'amore non basti - ha dichiarato recentemente - C'è stata sicuramente una battuta d'arresto tra di noi, non sento amore folle nei miei confronti". Sue sensazioni o verità? Come andrà a finire?

