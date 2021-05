Greta Scarano e il no al matrimonio: "Mi metterebbe in imbarazzo"

03 maggio 2021 a

Greta Scarano protagonista in tv. L'attrice è infatti la protagonista della fiction Chiamami ancora amore in onda stasera su Rai1. Ma nel pomeriggio sarà anche ospite di Oggi è un altro giorno, il talk sempre della rete ammiraglia della tv pubblica.

Greta Scarano, le donne e il sesso: "Devono essere libere di flirtare e non accettare un rapporto"

L'affascinante romana, 34 anni, ha sconvolto prima il commissario Montalbano nell'episodio "Il metodo Catalanotti" intepretando la nuova fiamma del protagonista della celebre fiction, poi ha vestito i panni di Ilary Blasi nella serie Sky su Totti "Spero de morì prima". Entrambi due successi. D'altronde Scarano è una delle attrici italiane più promettenti del momento. Recentemente ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua vita personale. Ha raccontato di non sognare per niente il matrimonio: "Non mi interessa, anzi... sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettano l’arrivo della sposa… no, no, non ci penso proprio, non fa per me" spiega l'attrice che ha iniziato a essere famosa dopo aver girato Suburra.

Sul pianeta femminile ha detto: "Io penso che una donna sia libera di essere attratta da un uomo, di flirtare, ma di non voler accettare un rapporto sessuale. E se dice di no, in qualsiasi momento accada, deve essere no. E' necessaria una rivoluzione culturale che coinvolga anche gli uomini, che devono imparare a capire il confine tra corteggiamento e disponibilità" Sulla vicenda Me too, ha sottolineato di aver "aderito firmando l’appello e credo sia giusto farsi sentire in modo concreto. Si sta lavorando a un nuovo testo in cui si propone un intervento nelle scuole di recitazione per insegnare alle ragazze come comportarsi in caso di molestie. Se mi è mai capitato di subirle? Sono stata molto fortunata e non mi sono mai trovata in difficoltà. Ho sempre mantenuto un atteggiamento serio e concentrato sul lavoro, e quando ero più giovane i miei genitori mi hanno accompagnato ai provini e sul set. Non sarei mai scesa a compromessi" ha svelato.

