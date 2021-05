Uomini e Donne, Gemma Galgani litiga con Tina. Poi si commuove per Aldo

03 maggio 2021 a

Un altro scontro in televisione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Stando almeno alle anticipazioni che filtrano in relazione alla puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 3 maggio. Nel programma condotto da Maria De Filippi e considerato uno dei punti di riferimento pomeridiani delle trasmissioni Mediaset, non mancheranno le emozioni nella giornata di oggi. Come al solito trasmissione dalle ore 14.45 sulla rete regina del gruppo televisivo, Canale 5.

Non mancheranno i tronisti e i corteggiatori del trono classico, ma come sempre è previsto spazio anche per gli over, i protagonisti che hanno già superato l'età più giovane e che si dichiarano alla ricerca della loro anima gemella. Gemma è annunciata ancora una volta come protagonista al centro dello studio ed è previsto l'ennesimo scontro con Tina. Lei, infatti, sembra essere convinta, o almeno lo sostiene, che l'opinionista del programma di Maria De Filippi, spaventi i suoi possibili corteggiatori. Naturalmente come al solito nascerà un lungo litigio che dovrebbe essere placato soltanto dall'ingresso nello studio di Aldo. Tra lui è Gemma è iniziata una conoscenza via amicizia che sta lentamente diventando qualcosa di più per lei, ma il corteggiatore sembra intenzionato a interrompere la relazione per tutelarla dagli attacchi che riceve, una scelta che dovrebbe portarla quasi alle lacrime.

Nel corso della puntata di oggi, è previsto spazio anche per Samantha. La tronista continua ad essere divisa tra Alessio e Bodan. Il primo è annunciato come il protagonista della puntata di oggi, la prima del mese di maggio. Dovrebbe essere mandata in onda l'esterna che è stata realizzata tra i due per cercare di capirsi e continuare a conoscersi. Ci sono riusciti? Pare tra l'altro che lei abbia già fatto la sua scelta. Sarà annunciata nella puntata di oggi? Davvero ha già deciso quale potrebbe essere l'uomo al suo fianco?

