Oggi è un altro giorno, 3 maggio su Rai1. Gli ospiti di Serena Bortone: Massimo Dapporto e Greta Scarano

Primo appuntamento settimanale con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Anche nella puntata di lunedì 3 maggio 2021 tanti i temi che saranno affrontati, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid, con ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo in primo piano, soprattutto tra cantanti, attori delle fiction Rai e conduttori. Per quanto riguarda gli affetti stabili, vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare e a interagire con gli ospiti in studio e in collegamento, saranno Memo Remigi, Minnie Minoprio, Alessandro Cecchi Paone e Lidia Schillaci.

Memo Remigi allieterà la puntata con le sue esibizioni al pianoforte mentre torna anche Lino Banfi, con la rubrica di posta Lino nazionale con cui il nonno più famoso d’Italia tiene compagnia agli italiani due volte alla settimana (ogni lunedì e venerdì). Nonno Libero, nonché icona intramontabile del cinema e della tv, risponderà alle richieste che i telespettatori potranno inviare via messaggio o con una nota vocale, tramite un numero whatsapp (366.6167959). Domande, curiosità, dediche e desideri, Banfi avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia. appuntamento molto apprezzato dal pubblico. E a proposito di pubblico, continua a collezionare ottimi ascolti la trasmissione nel daytime.

Tra gli ospiti della puntata di lunedì 3 maggio ci saranno l'attore Massimo Dapporto e l'attrice Greta Scarano reduce dalla serie su Totti in cui ha interpretato Ilary Blasi e che da stasera sarà la protagonista della serie Chiamami ancora amore che andrà in onda in prima serata Rai sulla rete ammiraglia. Con Oggi è un altro giorno però appuntamento su Rai1 dalle 14: ci sarà anche spazio per i temi più importanti d'attualità.

