Isola dei famosi, sospensione o chiusura anticipata. Dubbio a Mediaset dopo il flop degli ascolti

Lo sbarco dei nuovi concorrenti - "gli arrivisti" - o l'arrivo di Ignazio Moser con tanto di Cecilia Rodriguez in studio non sembra aver risollevato le sorti del programma. Gli ascolti de L'Isola dei famosi continuano ad essere di molto al di sotto delle aspettative e Mediaset dunque sta valutando l'ipotesi di sospendere il programma o quantomeno farlo chiudere in anticipo rispetto al calendario stabilito. E' l'indiscrezione lanciata da diversi siti di informazione dopo la puntata di giovedì 29 aprile che ha fatto segnare un risultato deludente sotto il punto di vista degli ascolti.

Ilary Blasi ce la sta mettendo tutta con una conduzione frizzante e con una squadra di opini0sti ironici che cercano di animare tutte le puntate (Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini su tutti). Ma qualcosa in questa edizione non sembra funzionare. Il cast non è entrato nel cuore del pubblico. Anzi, suoi social traspare una vera e propria antipatia verso i vari. Gilles Rocca, Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melillo. Mediaset, nello specifico, starebbe valutando due ipotesi: la prima porta alla sospensione del reality show, e la seconda alla chiusura anticipata. Al momento quest'ultima via sembra la più accreditata, visto che la sospensione dello show sarebbe difficile da giustificare agli occhi dei telespettatori.

Sulla decisione pesano anche i soldi. I costi di produzione de L'isola dei famosi sarebbero troppo alti per giustificare i risultati che sta facendo la trasmissione e la rete non sarebbe disponibile a fare nuovi "investimenti" per cercare di rilanciare l'Isola. Insomma senza una raccolta pubblicitaria adeguata il programma rischia veramente di chiudere in anticipo perché il gioco non vale la candela. Comune in ogni caso da Mediaset non sono arrivate conferme ufficiali e dunque questa sera, lunedì 3 maggio, la trasmissione andrà regolarmente in onda. L'appuntamento è dunque su Canale 5 alle 21.20.

