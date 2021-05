Giulio Regeni, la madre Paola da Fazio: "Ora abbiamo paura, entro in casa in un certo modo"

02 maggio 2021 a

A Che tempo che fa, su Rai3, nella puntata di domenica 2 maggio, sono intervenuti come ospiti i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, sulla situazione del processo per l'omicidio in Egitto del figlio. La madre del giovane ricercatore italiano, Paola, ha ammesso ora di avere paura: "Si è insinuato qualcosa che non avevo prima - ha affermato -. Prima di entrare in casa entro in un certo modo, proprio perché hanno usato certe parole nei nostri confronti".

"Fa paura la debolezza della procura egiziana con il regime - ha aggiunto l'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini - ci sono 4 indagati e indizi, ci sarà un fascicolo che andrà in mano ai veri responsabili che si comportano come animali feriti, possono fare di tutto. Immaginiamo, vista la teoria che stanno tirando fuori adesso, cioè che sia stato un oppositore, e visto che si sono tenuti alcuni effetti personali di Giulio, li metteranno nella tasca di qualche persona e diranno che è stato lui".

Intanto è slittata la prima udienza: "C’è stata una falsa partenza causata da un avvocato dei quattro venuto a contatto con una persona positiva al Covid e per questo motivo non è potuta iniziare l’udienza preliminare - ha spiegato Claudio Regeni -. Pur potendo delegare o collegarsi da remoto questa persona non ha accettato queste modalità e temiamo che questo comportamento non corretto possa ripetersi anche la prossima udienza, il 25 maggio". "E' una manovra ostruzionististica", ha aggiunto mamma Paola. In un documentario comparso prima dell’udienza la settimana scorsa viene fatta una ricostruzione di parte per reggere una tesi complottista. "Dicono che Giulio aveva comportamenti sospetti, che tutto il Cairo sapeva e per questo qualche oppositore del regime ha pensato di rapirlo, torturarlo e ucciderlo - ha spiegato l’avvocato Ballerini - Per pura coincidenza queste persone che restano ignote trovano Giulio che già è stato rapinato da una banda che lo tramortisce e lo lascia di strada. Di lì passava poi quell’oppositore del regime che ha pensato di torturarlo e ucciderlo perché tutto il Cairo sapeva che Giulio era sospetto".

