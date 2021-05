Luca Barbarossa, dall'amore per Sophie vittima dell'eroina al matrimonio e i tre figli

02 maggio 2021 a

Luca Barbarossa è un cantante, tra i più amati dagli appassionati di musica italiana. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la moglie Ingrid, dalla quale ha avuto tre figli: Valerio, Flavio e Margot. Nel suo libro, una sorta di autobiografia per i suoi 60 anni, dal titolo Non perderti niente, ha rivelato come sia stato innamorato di una ragazza francese che poi ebbe problemi di droga. "Per amore di Sophie, una ragazza francese che conobbi a piazza Navona durante le mie performance da strada a suon di accordi di un repertorio che andava da Neil Young a James Taylor. Me ne innamorai - ha raccontato -. Era una eroinomane e io, che poco o nulla sapevo di tossicodipendenza (eravamo negli anni Settanta), pensavo di riuscire a salvarla con il nostro amore. Non fu così. Per quanto mi riguarda, io sono riuscito a non fare uso di droghe".

Luca Barbarossa, l'amore per Ingrid conosciuta a Parigi e i tre figli. Ora 60 anni e un libro

Per quanto concerne la carriera, il talent scout che l’ha notato per primo è stato il famoso produttore Gianni Ravera (1920-1986), che gli ha permesso di partecipare al Festival di Castrocaro. Agli inizi Luca Barbarossa faceva da spalla ai concerti di Riccardo Cocciante.

Luca Barbarossa, la moglie francese e l'amore per i figli: è il bomber della nazionale cantanti

In una vecchia intervista il cantante romano ha pure confessato: “La mia vita in famiglia è molto serena, sono felicemente innamorato di mia moglie e dei miei tre figli. Mi diverto come un papà qualunque a stare con loro, una specie di barbapapà come mi chiamano i bambini. Per lasciarli soli il meno possibile ho costruito uno studio per la musica all’interno della casa - ha affermato -. I miei genitori si sono separati, sono stato vittima di assenze e non vorrei ripetere l’errore con i miei figli”. Luca Barbarossa è ospite domenica 2 maggio su Rai3, a Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio.

