L'Eredità, Michela nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non ottiene il Cento

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Michela, che ha superato al Triello la campionessa uscente Silvia e l'ex campione Davide, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Bottino importante, dimezzatosi appena una volta dopo le parole del gioco finale Consiglio, Fontane, Foglio, Campane e Passi. Per 105.000 euro Michela ha optato per la soluzione Rumore. Un termine che tuttavia non si è rivelato quello esatto, come poi illustrato dallo stesso conduttore Flavio Insinna. La parola chiave della Ghigliottina era infatti Cento. Michela tuttavia si ripresenterà lunedì 3 maggio, sempre su Rai1 alle 18,45.

Intanto ha fatto discutere la puntata di giovedì 29 aprile de L'Eredità, nel corso della quale si è verificata una particolare gaffe. Giulia, alle prese con una domanda difficile, ha lasciato andare a microfoni aperte un'espressione "sopra le righe" che non è sfuggita ai fans che hanno subito commentato su Twitter. La giovane concorrente si è mostrata fin dalle prime battute piuttosto nervosa. Forse presa dall'emozione è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante il duello con la campionessa in carica, Monica, per andare al triello. Ha perso in qualche modo la lucidità quando Flavio Insinna le ha chiesto: "Corrente filosofica dell'antichità con la S". Lei di getto ha risposto socratica, ma la risposta si è rivelata errata.

La reazione è stata poco elegante: "Caz**". I telespettatori hanno sentito nitidamente e gli ereditiers su Twitter hanno subito commentato: "Non ci credo ha detto caz**", "Lo ha detto davvero". "Giulia scandalosa... E si è sentito pure che ha detto c....", "Ho sentito bene??", "Ma questa è impazzita?!". Qualcuno ha pensato addirittura di lanciare un sondaggio per capire se la parola pronunciata non fosse in realtà "pazzo". Ma le prove lanciate su Twitter lasciano spazio a pochi dubbi. L'espressione era proprio l'altra parola. Un episodio curioso, non certo il primo accaduto a L'Eredità, un quiz che ottiene da sempre ottimi ascolti. L'appuntamento su Rai1 tornerà anche lunedì 3 maggio, sempre dalle 18,45.

