Antonio Zequila, dai flirt con Ivana Trump e Lory Del Santo all'amore finito con Marina Fadda

Antonio Zequila è un attore e opinionista tv, ma non solo. Ha partecipato anche a un paio di reality come L'Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip 4. Celebre, suo malgrado, la sua lite in tv a Domenica In, nel 2006, quando ha avuto appunto un’accesa discussione con Adriano Pappalardo. La sua frase “mai più”, pronunciata tantissime volte, è diventata un vero e proprio meme dei social. Classe 1964, Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1 febbraio, sotto il segno dell’Acquario. Fin da ragazzo, consapevole della sua bellezza e del fascino da cui le donne sono sempre state attratte, ha sempre avuto una grandissima passione per il mondo dello spettacolo.

All’età di 23 anni, inoltre, Zequila ha avuto la sua primissima esperienza su di un set cinematografico entrando a far parte del cast di Delizia. Da lì ha recitato in diverse pellicole e in fiction italiane di successo. Per quanto riguarda la vita privata, nel suo passato c’è stata una donna molto importante, Ines Muriel, una dentista italospagnola con cui sarebbe però finita nell’estate 2018. Non sono mai stati resi noti i motivi della rottura, anche se Antonio e Ines sembravano essere molto innamorati. I due si erano conosciuti durante una festa a casa di amici. Solo nel 2020, durante il Grande Fratello Vip, quando si è dichiarato ad una donna, chiedendola in sposa, è venuta fuori la verità.

Ines Muriel era soltanto lo pseudonimo di Marina Fadda, medico che ha sempre fatto il possibile per tenere privata la sua vita sentimentale. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, ha ammesso di essere ricorso a un trattamento estetico per eliminare le borse sotto gli occhi. Molte sono state le donne avute in passato da Zequila: tra i flirt più famosi quelli con Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump, Lory Del Santo e anche Mila Suarez. Zequila è ospite domenica 2 maggio ad Avanti un altro Pure di sera, il quiz di Paolo Bonolis, in onda su Canale5.

