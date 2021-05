"Avanti un altro", gli ospiti di Bonolis: c'è anche Anna Tatangelo

02 maggio 2021 a

a

a

In tv, stasera 2 maggio 2021, nuovo appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera". In prima serata su Canale 5, Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie Passato e Super. I concorrenti delle due squadre - una delle quali capitanata da Antonio Zequila - si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria.

Paolo Bonolis, due figli con Diana Zoeller e tre con Sonia Bruganelli: ora è nonno di Theodore

Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande, Anna Tatangelo. Non mancheranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, è sempre presente la coppia comica formata da Pablo e Pedro. Il gioco finale sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata: come di consueto, per vincere il montepremi, è necessario dare 21 risposte. E tutte – rigorosamente – errate!

Il format ideato da Bonolis e Stefano Santucci è stato esportato in tutto il mondo. Un successo internazionale, determinato anche dalla cura con la quale i personaggi dello show - nati dalla mente del conduttore e degli autori - vengono scovati tra le migliaia di candidature ricevute. In Italia, in particolare, grazie ai casting di SDL2005, società che fin dalla prima edizione se ne è occupata, ricercando lungo l’intera penisola concorrenti, cast e pubblico. "Avanti un altro! Pure di sera" è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset.

Avanti un altro!, stasera in tv domenica 18 aprile con Paola Barale e Giorgio Mastrota su Canale 5

Nel corso degli appuntamenti si alterneranno in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, musica e sport per porre, di settimana in settimana, domande curiose ai concorrenti. Tra questi, Paola Barale, Bugo, Mauro Di Francesco, Chiara Francini, Lillo e Greg, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Paola Perego, Toto Schillaci, Enzo Salvi, Anna Tatangelo, Tommaso Zorzi e tanti altri ancora.

Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: da Justine Mattera a Lorella Boccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.