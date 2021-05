Claudia Pandolfi, dai due figli al retroscena hot: "Io eterosessuale ma anche un po' lesbica"

02 maggio 2021 a

Claudia Pandolfi è una delle attrici più famose nel panorama del cinema e della tv italiana. Nata a Roma il 17 novembre del 1974 (sotto il segno dello Scorpione) l'inizio della sua carriera è stato segnato dalla partecipazione, quasi per caso, a Miss Italia 1991, dove viene notata da Michele Placido. Più tardi Claudia ha esordito sia sul grande che sul piccolo schermo (la si ricorda soprattutto in Un medico in famiglia e Squadra Antimafia), diventando ben presto una delle attrici italiane più amate per bellezza e talento.

Spesso ha rilasciato interviste con dettagli piccanti: "Sono eterosessuale, ma anche un po' lesbica - ha spiegato tempo fa -. Sì, ho ricevuto avances da parte di alcune donne, e in alcuni casi le ho anche accettate. Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film Le amiche del cuore. Per quanto riguarda la vita privata, fece molto discutere il suo matrimonio lampo con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, lasciato a un mese dalla loro luna di miele per Andrea Pezzi (oggi compagno di Cristiana Capotondi).

Claudia Pandolfi, dall'esordio a miss Italia ai due figli con Roberto Angelini e Marco De Angelis

All’epoca Virgili rilasciò un’intervista a DiPiù, parlando della difficoltà vissuta in quei momenti: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno", affermò l'ex marito di Claudia. Nel 2006 la Pandolfi si è legata sentimentalmente al cantautore Roberto Angelini da cui ha avuto il suo primo figlio, Gabriele. Dal 2014 il compagno è Marco De Angelis, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Tito. Claudia Pandolfi è ospite a Da noi a ruota libera, nella puntata di domenica 2 maggio, condotta da Francesca Fialdini.

Da noi a ruota libera, Fialdini con Veltroni e Malgioglio. Gli altri ospiti

