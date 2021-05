Oroscopo Corriere, previsioni segni lunedì 3 maggio 2021

02 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 3 maggio 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle segno per segno per la giornata.

ARIETE

Potrebbe volerci qualche minuto in più per uscire dal letto, ma ne varrà la pena quando lo farete. Se sarete onesti, riceverete delle ricompense.



TORO

Non farti inserire in uno stampo che non ti appartiene. Ultimamente potresti aver subito una grande trasformazione: non sei più lo stesso!

GEMELLI

Nelle parole delle persone oggi potrebbero esserci messaggi sottili a cui devi prestare attenzione. Magari sono suggerimenti utili.



CANCRO

Non continuare a stare al gioco se non vuoi che si ripeta lo stesso dramma. Mettendoti in un ruolo di vittima, ti stai aprendo alla manipolazione.



LEONE

Oggi è una giornata eccellente per voi. Dovreste essere incoraggiati ad agire in qualsiasi campo, ma soprattutto in cucina potreste dare il meglio.

VERGINE

È importante entrare in contatto con il mondo esterno oggi, quindi rimboccatevi le maniche e sporcatevi le mani. Restare fermi non serve.

BILANCIA

Amate le persone che vi sono vicine, ma non soffocatele. Più allentate la presa su una situazione, più ne guadagnerete il controllo.

SCORPIONE

Sei in grado di attrarre tutto l’amore che desideri grazie al modo in cui ti comporti con gli altri. Oggi tutto si basa sul bilanciare dare e avere.

SAGITTARIO

La vostra natura premurosa sarà apprezzata. Sia che la perseguiate attivamente, sia che vi sediate e vi rilassiate, riceverete amore e fortuna.



CAPRICORNO

Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. È ora che tu ti renda conto che anche la tua vita può essere bella e interessante anche se complicata.

ACQUARIO

Oggi è un ottimo giorno per fare la tua grande mossa, soprattutto in amore. Cerca di affrontare tutte le situazioni in modo pragmatico.

PESCI

Togli l'attenzione da te e concentrati su qualcun altro per un giorno. Cerca di ascoltare ciò che le persone a cui vuoi davvero bene hanno da dire.

