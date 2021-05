Greta Scarano, le donne e il sesso: "Devono essere libere di flirtare e non accettare un rapporto"

02 maggio 2021 a

Greta Scarano è una delle attrici del momento. Nata il 27 agosto del 1986 a Roma, è diventata arcinota al grande pubblico per aver fatto parte del cast di Speravo de morì prima, la serie Sky dedicata all'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, nella quale ha interpretato la moglie del giocatore, Ilary Blasi. E' approdata in televisione con Un Posto al Sole, dove ha vestito i panni di Sabrina. La svolta nel 2008, quando è stata scelta per il ruolo di Angelina in Romanzo Criminale La serie. Per quanto riguarda la vita privata, Greta ha avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola.

Greta Scarano, dalla relazione con Michele Alhaique all'amore con il regista Sydney Sibilia

Quando la loro storia d’amore è finita, Greta ha perso la testa per il regista Sydney Sibilia. Ad oggi sono felicemente fidanzati. Tante le sue dichiarazioni ripescate dal web: "Io penso che una donna sia libera di essere attratta da un uomo, di flirtare, ma di non voler accettare un rapporto sessuale - ha affermato in una vecchia intervista -. E se dice di no, in qualsiasi momento accada, deve essere no. E' necessaria una rivoluzione culturale che coinvolga anche gli uomini, che devono imparare a capire il confine tra corteggiamento e disponibilità".

Sulla vicenda Me too, ha sottolineato di aver "aderito firmando l’appello e credo sia giusto farsi sentire in modo concreto. Si sta lavorando a un nuovo testo in cui si propone un intervento nelle scuole di recitazione per insegnare alle ragazze come comportarsi in caso di molestie - ha commentato -. Se mi è mai capitato di subirle? Sono stata molto fortunata e non mi sono mai trovata in difficoltà - ha rivelato -. Ho sempre mantenuto un atteggiamento serio e concentrato sul lavoro, e quando ero più giovane i miei genitori mi hanno accompagnato ai provini e sul set. Io sono una persona molto dolce, ma anche determinata, non ho l’ambizione del successo a tutti i costi, non sarei mai scesa a compromessi". Greta Scarano è ospite domenica 2 maggio a Da Noi a ruota libera, da Francesca Fialdini, su Rai1, in cui presenterà la nuova fiction che la vede protagonista: Chiamami ancora amore.

