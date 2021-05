Ambra Angiolini, rivelazione in tv: "Sto ancora con Max Allegri". Su Renga: "Ecco come lo considero"

02 maggio 2021 a

a

a

La rivelazione arriva in diretta tv. Ambra Angiolini lo dice in maniera diretta a Domenica In su Rai1 domenica 2 maggio, sollecitata da Mara Venier. "Ma è finita con lui?" chiede "zia Mara" senza fare il nome del fidanzato di Ambra "per non invadere" (così dice sorridendo la conduttrice).

Max Allegri e Ambra in crisi. Fonti riservate: "Vivono separati, crisi profonda"

L'attrice la interrompe mentre fa questa domanda e in maniera sibillina e provocatoria dice: "Lui, chi. il nome?". Così scatta il riferimento a Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan e della Juventus, al quale Ambra è legata dal 2017. "No, non è finita fra noi" dice Ambra che conferma la relazione con l'allenatore sulla quale erano uscite, nell'ultimo periodo, voci di rottura. Poi in un'altro passo dell'intervista, Mara chiede a Ambra di andare da lui. "Dove è?", domanda la conduttrice riferendosi al compagno. E Ambra risponde: "Non lo so".

Ambra Angiolini, dai due figli con Renga alla crisi con Allegri: ora le voci di un ritorno con l'ex

All'inizio dell'intervista, Ambra aveva parlato del suo ex compagno, il cantante Renga padre dei suoi due figli. Anche qui sollecitata da Mara Venier, aveva raccontato del rapporto che ha oggi con l'ex. "Un figlio", ha detto Ambra riferendosi al cantante Renga ex compagno, mentre Mara Venier aveva raccontato che il suo ex Gerry Calà col quale è rimasta legata, lo vede come un fratello.

Il siparietto con Mara Venier si è concluso, subito l'annuncio della relazione con Allegri che va avanti, con un ballo sfrenato di Ambra con la conduttrice sulle note di "Musica leggerissima", pezzo musicale popolarissimo, presentato al Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino. Uno dei pezzi forti del programma odierno. Ambra grande mattatrice trascina Mara in studio in danze senza tregua tanto che Venier deve fermarsi a bere. Poco dopo un nuovo siparietto con Ambra che balla con Amoroso che arriva subito dopo di lei nel programma della domenica televisiva della rete ammiraglia Rai.

Ambra, cosa succede con Renga? Il dettaglio al concertone sul palco in questo video: "L'amore non è finito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.