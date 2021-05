Al Bano, cosa fanno i suoi sei figli: il mistero di Ylenia. Le storie d'amore con Romina Power e Loredana Lecciso

02 maggio 2021 a

Albano Carrisi è uno dei cantanti più amati dagli italiani. Oltre alla sua voce unica, conosciuta in tutto il mondo il cantante è stato spesso protagonista del gossip grazie alle sue storie d'amore vissute sotto i riflettori. Due le sue storie d'amore. Quella, storica, con Romina Power con il quale è stato sposato per 29 anni dal 1970 al 1999 e poi la relazione con Loredana Lecciso, continuata, tra alti bassi fino al 2016. In tutto dalle due relazioni Albano ha avuto sei figli.

Ma cosa fanno oggi. I figli avuti con Romina sono Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La sorte della primogenita è ancora oggi un mistero. scomparve il 1 gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Ancora oggi, infatti, la morte della ragazza è presunta e nonostante le varie ricerche non si è mai saputo cosa sia davvero successo. Un dramma che ha segnato il cantante. Nel 1973 è nato Yari. E' cresciuto seguendo i genitori nei concerti ede è diventato un apprezzato musicista. Una volta diventato grande, infatti, ha scritto numerosi testi per il proprio papà, ma vanta anche importanti collaborazioni con artisti dal calibro di Jovanotti. Ha partecipato alla quarta edizione di Pechino Express dove nata la chiacchierata storia d’amore, poi finita, di Yari Carrisi con Naike Revelli, figlia di Ornella Muti. Sta nel mondo della musica anche Cristel Carrisi, la terza figlia della coppia, nata il 25 dicembre 1985. Dopo aver seguito per un certo periodo di tempo gli stessi passi dei genitori si è affermata come stilista. E' sposata con l’imprenditore Davor Luksic, hanno un figlio che si chiama Kay. E' nata nel 1987 Romina Junior Carrisi. E' una fotografa affermata che vanta diverse mostre di successo. Il cantante poi ha avuto due figli con Loredana Lecciso. Nel 2001 è nata Jasmine Carrisi che ha debuttato nel film La dama e l’ermellino. Albano Junior, detto Bido è nato nel 2002.

Questo pomeriggio, 2 maggio, il cantante sarà ospite di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 dalle 14.

