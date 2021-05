Ambra, cosa succede con Renga? Il dettaglio al concertone sul palco in questo video: "L'amore non è finito"

02 maggio 2021 a

Che cosa sta succedendo fra Francesco Renga e Ambra Angiolini? Il dettaglio, nel video che qui proponiamo, non è certo sfuggito ai fan che gridano al ritorno dell'amore fra i due. Il pubblico che ha seguito il concertone del Primo maggio di ieri, ha notato che il cantante si è dimenticato le parole della canzone dedicata ad Ambra perché si è emozionato e le telecamere hanno ripreso lei seguendo una sorta di inatteso siparietto.

Francesco Renga, il rapporto con l'ex compagna Ambra Angiolini: "Mai smesso di essere famiglia"

Succede questo: Renga si esibisce nel brano Il mio giorno più bello nel mondo, dedicato proprio all'ex compagna, che gli ha dato due figli. Il cantante è arrivato a indicare Ambra Angiolini mentre cantava il verso "I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te". Al punto da sbagliare poi quelli successivi e cercare di coprire l'evidente imbarazzo con un sorriso. Ma finisce tutto in tv, in diretta. Che cosa sta succedendo?

Domenica In, Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso si raccontano. Da Mara Venier anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Ancora più imbarazzata di lui appare Ambra Angiolini, come dimostrano le immagini del video che sta girando sul web. Francesco Renga e Ambra hanno vissuto una intensa storia d'amore. Sono stati insieme dal 2004 al 2015, ma dal 2017 la conduttrice e attrice è legata sentimentalmente all'allenatore (ex tecnico di Milan e Juventus) Massimiliano Allegri. Quello che è accaduto ieri sul palco del Concertone, però, non è sfuggito ai telespettatori e i fan sono convinti che l'amore non sia finito, anche se dopo la rottura il cantante e la conduttrice sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei figli. "Si amano ancora! Lui ha cantato per lei e si è anche dimenticato il testo della canzone. Meraviglioso, bellissimi", scrive un fan. E un altro ancora: "Ritorneranno insieme, lei è ancora innamorata, è evidente". Nell'ultimo periodo le cose fra Max Allegri e Ambra non stanno andando come un tempo, riferisce il gossip. Anche Renga ha un'altra relazione. Oggi, domenica 2 maggio, Ambra Angiolini sarà ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai1 dove parlerà del concertone che ha presentato e inevitabilmente dalla sua vita privata.

