Ascolti tv sabato 1 maggio, Amici 2021 supera i 5 milioni di spettatori e sfiora il 26% di share

02 maggio 2021 a

a

a

Altro successo per Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi, in onda sabato 1 maggio su Canale5. La settima puntata del Serale, che ha visto l'eliminazione del ballerino Samuele, ha raccolto 5.181.000 spettatori pari al 25,8% di share (Amici Buonanotte 1.945.000 per uno share del 25,9). La fiction di Rai1, Sotto Copertura 2, ha conquistato invece 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Fbi è stato seguito da 1.187.000 spettatori (4.7%) e Blue Bloods da 1.245.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il cartone Disney Madagascar ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (4.4%).

Giulia, lettera d'amore a Sangiovanni: "Nonostante tutto siamo la coppia perfetta" | Video

Su Rai3 il Concertone del Primo Maggio, in onda dalle 20.34 alle 24.20, ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (prima parte dalle 20.34 alle 21.04, 1.987.000 al 8.4%, seconda parte dalle 21.08 alle 24.20, 1.497.000 al 6.7%). Una edizione che passerà alla storia soprattutto per la polemica tra Fedez e i vertici Rai sulla presunta censura al suo intervento. Su Rete4 Il Compagno don Camillo ha totalizzato un ascolto medio di 1.326.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Eden Best Of ha registrato 559.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Mappe Criminali ha raccolto 239.000 spettatori con l’1%. Su Nove infine Scomparsa Il Caso Ragusa ha raccolto 397.000 spettatori e l’1.6% di share.

Sotto copertura, su Rai 1 la puntata sulla cattura di Zagaria, boss dei Casalesi

Per quanto riguarda l'access prime time, vince la serata come sempre su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno, condotto da Amadeus, che ha fatto siglare il 21% di share con 5.208.000 spettatori. Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece ottenuto una media di 4.121.000 spettatori con uno share del 16.7%. Domenica 2 maggio in tv la fiction di Rai1 La Compagnia del Cigno, mentre su Rai3 c'è spazio per Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su Canale5 Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Amici 2021, "Tu rimani, esce lui". Il verdetto di Maria De Filippi nel Serale: eliminato Samuele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.