Enrico Nigiotti, dalla storia con Elena D'Amario all'amore con Giulia Diana

Enrico Nigiotti è un cantante molto amato, soprattutto tra i giovani. Nato a Livorno l’11 giugno 1987, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, è "esploso" con alcune partecipazioni nei talent show, sia ad Amici che a X Factor. I suoi genitori, entrambi medici, gli hanno trasmesso una grande curiosità. E così, sin dalla più tenera età, Enrico si è appassionato di musica, e in particolare ha perso la testa per il blues. A 13 anni ha chiesto a suo padre di poter imparare a suonare la chitarra, dopo aver ascoltato Eric Clapton.

Tra i brani di maggior successo ci sono L’amore è e Nel silenzio di mille parole. In questi giorni esce il nuovo singolo Notti di luna. Il primo vero successo è arrivato nel 2010 quando è approdato al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola più famosa d’Italia Nigiotti ha incontrato Elena D’Amario, giovane ballerina di grande talento attuale professionista nel talent show. I due si sono innamorati e hanno iniziato a frequentarsi. Quando però durante la settima puntata, il cantante si è trovato a dover sfidare proprio lei, ha deciso di autoeliminarsi.

Enrico Nigiotti indagato dalla Procura di Livorno per frode alle assicurazioni. Il cantante: "Io estraneo"

Nel 2019 ha calcato il palco dell’Ariston con il brano Nonno Hollywood, così come l’anno successivo con la canzone Baciamo adesso. Tornando alla vita privata, Enrico ha successivamente incontrato Giulia Diana ed è scattato il colpo di fulmine. Giulia è una giovane ballerina, laureata in psicologia. Nata nel 1991, i due vivono insieme a Livorno, dove hanno aperto una scuola di ballo. Tra le curiosità su Nigiotti, è rimasto amico di Emma Marrone e Stefano De Martino, anche la loro storia d’amore è iniziata tra i banchi di scuola e si è conclusa poco dopo. Il cantante è ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In su Rai1, nella puntata di domenica 2 maggio.

