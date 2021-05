Eva Grimaldi, dalla dislessia al lavoro da benzinaia: il no iniziale del fratello a Imma Battaglia

02 maggio 2021 a

Eva Grimaldi è un'attrice italiana, ora personaggio televisivo. Nata il 7 settembre 1961 sotto il segno della Vergine, grazie alla sua straordinaria bellezza, è stata notata e ammirata anche all’estero. Eva Grimaldi, all'anagrafe Milva Perinoni, è originaria di Nogarole Rocca (un comune in provincia di Verona), da bambina è stata dislessica e balbuziente. Inoltre è stata bocciata per ben 3 volte a scuola. Da ragazza ha fatto la benzinaia ed è molto grata alla sua famiglia perché le ha insegnato i giusti valori della vita. E' stata una delle icone sexy degli anni Ottanta.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 al 2010 Eva è stata sposata con Fabrizio Amoroso. Prima ancora, dal ’97 al 2001, è stata legata a Gabriel Garko, con il quale sembrava avesse avuto una storia d’amore molto intensa che tuttavia si è rivelata una relazione bluff; nonostante ciò hanno anche vissuto insieme. A vuotare il sacco è stata Eva, dopo il coming out di Gabriel Garko in una puntata di ottobre 2020 del Grande Fratello Vip. In quell’occasione l’attrice ha dichiarato a Chi: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso - ha spiegato -, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica".

Eva Grimaldi, dal matrimonio con Fabrizio a quello con Imma. Carriera e vita privata dell'attrice

La Grimaldi si è poi legata all'attivista Imma Battaglia. La famiglia di Eva, inizialmente, non avrebbe preso per il meglio la storia d'amore: "Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma. Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente", ha raccontato a Chi in una vecchia intervista. Con Imma è arrivato pure il matrimonio. Il wedding planner della cerimonia è stato Enzo Miccio e l’unione civile si è tenuta 19 maggio 2019 (ed è stata trasmessa anche in diretta tv su Real Time). Le due sono state in crociera nei mari del Nord in viaggio di nozze. Eva Grimaldi è ospite domenica 2 maggio a Domenica In, su Rai1, da Mara Venier.

